Collecchio, addio al falegname Venturini

COLLECCHIO - Collecchio piange la scomparsa di Giuseppe Venturini, 84 anni, conosciuto come il «maringòn»: per una vita ha fatto il falegname. Alle esequie, che si sono svolte qualche giorno fa, sono stati tanti gli amici che gli hanno tributato l’ultimo saluto.

Era molto conosciuto per aver esercitato un mestiere che è ormai raro e che aveva appreso negli anni dopo la guerra, facendo il garzone in alcune falegnamerie del territorio. Poi, negli anni Sessanta del Novecento, ha realizzato il suo sogno con l’apertura di un laboratorio tutto suo, gestito assieme al padre Pietro ed al fratello Renato, in vicolo Benaglia a Collecchio.

Il padre, in gioventù, oltre al contadino, aveva fatto anche il «botér»: si occupava della messa in sesto e realizzazione di botti di legno ed aveva acquisito una certa dimestichezza anche come falegname.

Gran lavoratore, Giuseppe ha saputo interpretare l’evoluzione dei tempi ed adeguare la produzione alle nuove richieste del mercato.

Nel 1971, proprio per dotarsi di macchinari innovativi che richiedevano spazio, costruì il suo nuovo laboratorio in via Ada Negri, nella zona artigianale di Pontescodogna, con un capannone e l’abitazione annessa.

Nella sua lunga carriera lavorativa è stato protagonista di grandi cambiamenti, soprattutto produttivi: aveva cominciato negli anni Sessanta realizzando mobili, infissi e porte, per arrivare, negli anni Settanta e Ottanta, alla produzione di laminati ed arredi per negozi.

Un lavoro, il suo, suffragato da un’esperienza ampia e consolidata: sapeva lavorare il legno partendo da un singolo pezzo per ottenere quello che voleva, con grande maestria, un vero artigiano.

Nel 1964 il matrimonio con la moglie Valentina e poi la nascita della figlia Cristina, dei nipoti e pronipoti. Tra le sue passioni, la consueta partita a briscola al bar e il ciclismo: fino a qualche anno fa con la sua bici sportiva raggiungeva Calestano.

Irrinunciabile, per lui, l’appuntamento con il Giro d’Italia in televisione. Le note della Traviata, eseguite dalla banda di Noceto, lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio, tradendo anche un’altra passione, quella per la musica lirica. Prima del pensionamento, nel 2002, è stato coadiuvato dalla figlia Cristina in laboratorio: «Mio padre era una persona di poche parole, ma dal cuore d’oro - spiega Cristina -. Per noi è stato un esempio e la sua scomparsa è stata condivisa dai tanti amici che gli volevano bene e che si sono stretti al nostro dolore ed a quello della sorella Marisa». G.C.Z.