Fidenza, il Comune vuole comprare i 271 alloggi della Di Vittorio

Lo ha annunciato il sindaco Andrea Massari - durante l'ultima seduta del Consiglio comunale che si è tenuta online - presentando il Dup (Documento unico di programmazione). Nel documento è inserita infatti l'ipotesi di incamerare - da parte del Comune - il patrimonio di 271 alloggi della proprietà indivisa della Cooperativa Di Vittorio, oggi in procedura fallimentare.

Si tratta, come è stato definito a margine del Consiglio, del «polmone sano» della cooperativa fidentina.

Un'operazione che sbloccherebbe una vicenda ferma da tempo. Il Comune ha già avviato un confronto con i curatori fallimentari e gli altri sindaci dei territori dove si trovano gli altri alloggi della proprietà indivisa. L'operazione - ha spiegato il sindaco - si realizzerà solo a fronte di una convenienza per la comunità fidentina. Si tratta, al momento, di un'ipotesi, ma il Comune pare convinto nel portare avanti l'operazione di acquisto. Si sta valutando la fattibilità sulla base di valori indicativi che dovranno essere periziati e poi avallati da una procedura interamente pubblica, sottoposta alla massima evidenza a garanzia di trasparenza e attraverso una filiera di soggetti pubblici: tribunale e curatori fallimentari, oltre al Comune di Fidenza.

Ma, nonostante si tratti di un'operazione ancora in fase di studio, si parla per il Comune di un mutuo da 6 milioni di euro per l'acquisto.

Il patrimonio abitativo, poi, porterebbe a un importante entrata annuale derivante dagli affitti. A termine seduta il Dup è stato approvato dal Consiglio.

Parlando degli alloggi che il Comune vorrebbe acquisire, nel Dup l'amministrazione afferma che si tratta di un «patrimonio costruito con rilevanti contributi pubblici che ha consentito l'accesso al bene casa a una parte rilevante di famiglie fidentine a prezzi calmierati e che rappresenta ancora oggi una parte importante di una strategia pubblica sull'edilizia abitativa in grado, peraltro, di generare una ricaduta favorevole per il Comune per nuove politiche ed azioni a favore delle famiglie e delle imprese»

Il sindaco ha chiuso il suo intervento ricordando, ancora una volta, che se l'operazione non converrà ai fidentini non andrà in porto.

Intanto arrivano già le prime reazioni da parte dell'opposizione

A dire «no» a questa operazione sono Giuseppe Comerci e Francesca Gambarini di Cambiamo!. «Il nostro è un no forte e chiaro: il Comune usi questi sei milioni di euro per la collettività, non per riparare agli errori fatti dalla Di Vittorio. A oltre dieci anni di distanza dall'operazione “Nuovi terragli“, della quale ancora i fidentini stanno pagando le conseguenze, il Comune di Fidenza a guida Pd si lancia in una nuova operazione immobiliare, contraendo un mutuo di sei milioni. Un mutuo che sarà ripagato dai fidentini. Al Pd non è bastato indebitare la città per decenni con l'acquisto di spazi nei Terragli per rimediare ai danni fatti. Oggi il soccorso rosso raddoppia per tappare le voragini lasciate dalla gestione scellerata della coop Di Vittorio, coop rossa che più rossa non si può. Questa operazione in un solo colpo danneggerà i cittadini, il Comune e i soci prestatori: fare operazioni immobiliari non è compito di un'amministrazione comunale. Lasciamolo fare a chi lo fa per mestiere. Questi sei milioni di euro si usino a favore della collettività, abbassando le tasse per dare una mano alle imprese in crisi, e per completare opere che da tempo attendono di essere finite, come la riqualificazione della scuola Collodi o la bretella di via Illica». r.c.