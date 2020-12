Mirko vince la leucemia e incontra il suo idolo Mihajlovic

PIETRO RAZZINI

BORGOTARO - Rinascere e tornare a vivere. Anche se hai solo 11 anni si può ripartire. Con il sorriso di chi vuole raggiungere il risultato e vincere la sua sfida. Mirko, dodicenne di Borgotaro, ha sconfitto la leucemia. E l’ha fatto con un coraggio da leone. Il coraggio che verrà raccontato in un servizio in onda questa sera su Italia 1 durante la puntata de “Le Iene”, a partire dalle 21,20. Quindici minuti di emozioni orchestrate da Nicolò De Devitiis, iena dal cuore d’oro capace di trasformare in realtà un sogno del piccolo Mirko.

Incontrare l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic: «Gli ho scritto una lettera quando ho saputo che aveva avuto il mio stesso male. E lui mi ha risposto», racconta il protagonista di questa storia a lieto fine. Da quel momento è nata una corrispondenza tramite video messaggi che hanno unito i due protagonisti: «E chissà, magari un giorno ci incontreremo: io in curva e tu in campo», gli aveva proposto Mirko. Detto. Fatto.

Continua il leone di Borgotaro: «Quando sono uscito da scuola, ho trovato davanti a me le telecamere della televisione. Mi sono bloccato. Per fortuna ho visto Nicolò che mi è corso incontro e mi ha spiegato tutto». La sorpresa, l’intervista a casa sotto lo sguardo amorevole di mamma Romana, papà Danilo e Alice, la sorella maggiore, la partenza in macchina: «Non sapevo dove mi stesse portando. Nicolò diceva che saremmo andati a funghi. Ma io non ci credevo. Quando siamo arrivati al centro sportivo del Bologna, è stato tutto più chiaro». Lui, grande tifoso del Parma, stava per incontrare l’allenatore rossoblù: «Il mister è grande e forte. All’inizio ho avuto un po’ di timore ma poi mi ha fatto tanto ridere. Siamo entrati negli spogliatoi, mi ha regalato il completo del Bologna e siamo andati in campo insieme». Maglia numero dieci sulle spalle e palla sul dischetto: «È la finale di Champions League. Devi tirare il rigore decisivo contro la Juventus», gli dice Mihajlovic mentre si posiziona tra i pali. Mirko prende la rincorsa. Con la coda dell’occhio vede il portiere andare a destra e incrocia mettendo la palla in rete: «Ad essere sincero, il primo tiro me l’aveva parato. Abbiamo registrato il penalty due volte», ricorda ridendo. Emozione pura. Come quando il suo idolo gli ha dedicato un gol in serie A: «Roberto Inglese ha segnato contro il Torino e mi ha salutato davanti alla telecamera. L’ho comprato anche nella mia squadra di Fantacalcio con Mertens e Lozano». Il calcio, in tutte le sue sfaccettature. La grande passione di Mirko: «Mi sono allenato con il Bologna. Abbiamo corso, fatto stretching e passaggi a due tocchi. Appena sarà possibile vorrei ricominciare a giocare a pallone e ad andare allo stadio, in curva tra i Boys. I momenti brutti passano. Bisogna solo avere pazienza e rispettare le regole», grandi parole di un piccolo uomo. Anche Mihajlovic si è complimentato con lui: «Sei stato forte. Non è facile superare quella malattia. Ho pianto quando ho ricevuto la tua lettera. Non me ne vergogno. Ma appena ho saputo dai medici che potevo guarire, ho deciso di ricominciare a combattere. Proprio come hai fatto tu». Il piccolo leone di Borgotaro.