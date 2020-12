Salso, entrano di nascosto nel Parco e lasciano rifiuti: scoperti dalle telecamere

Tre minorenni salsesi rischiano una denuncia dopo essere stati sorpresi dalle videocamere di sorveglianza a danneggiare la nuova recinzione e a spargere rifiuti nel parco Chini, che si trova alle spalle del palazzo dei congressi.

L’episodio, come denunciato sui social dal sindaco Filippo Fritelli, è avvenuto attorno a mezzogiorno di sabato ed è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza installate recentemente dall’amministrazione comunale proprio per tenere sott'occhio l'area verde: nelle immagini si vedono i tre minorenni scavalcare la recinzione e la cancellata, anche queste ultime da poco fatte collocare dall’amministrazione per evitare assembramenti e bivacchi notturni soprattutto in epoca di Covid, e poi spargere rifiuti nella zona prima di allontanarsi.

Un’incursione, tra l’altro avvenuta in pieno giorno, che non è passata inosservata all’occhio videocamere di sorveglianza le cui immagini sono state visionate dalle forze dell’ordine che, nel volgere di poche ore, sono riuscite a dare un volto, e quindi un nome, ai tre minorenni. Che, come detto, ora rischiano una denuncia.

«Si tratta di un danno di poco valore ma prenderemo ugualmente provvedimenti perché questo episodio sia di avvertimento per il futuro perché l’area, in particolare quella del loggiato del Chini che si trova nella parte retrostante il palazzo dei congressi e dunque più nascosta al passaggio e dunque alla vista, è stata messa in sicurezza per evitare assembramenti e bivacchi notturni che molti cittadini ci avevano segnalato», ha affermato al riguardo il sindaco Filippo Fritelli. M.L.