Borgotaro, addio alla maestra Anna Capitelli

FRANCO BRUGNOLI

BORGOTARO - Si è spenta, nel capoluogo valtarese, una delle figure davvero più amate, stimate e conosciute del paese: Anna Capitelli, insegnante elementare, che ha lasciato un segno tangibile e incessante presso tutti i suoi ragazzi e ragazze.

Un legame speciale però, lo aveva con gli alunni della classe 1973, che le avevano organizzato, tra l’altro, una bellissima festa a sorpresa, che lei aveva molto apprezzato, quando, qualche anno fa, aveva compiuto 80 anni.

La maestra Anna aveva un solo vezzo: quello di non rivelare la sua età. E noi, pur essendoci sbilanciati abbastanza, rispettiamo questa sua volontà, non entrando nei particolari. Figlia dei gestori della mitica Osteria del Fondo, a Borgotaro, Anna era una donna di bellissimo aspetto, intelligente, simpatica, spiritosa, ma, nonostante questo, non si era mai sposata. Possedeva anche il dono della coerenza e della sincerità.

Aveva una grande passione per il teatro dialettale: fu una delle fondatrici dell’allora Filodrammatica Borgotarese, cui faceva parte anche l’ex sindaco di Parma Lauro Grossi, don Pietro Petrilli e altri. Appena diplomata, aveva insegnato nelle scuole dei Comuni di Berceto, Borgotaro, Albareto, ma anche di Parma città e, negli ultimi anni, anche di Borgotaro. Molto attiva pure nel volontariato, era stata socio fondatore della Assistenza pubblica Borgotaro-Albareto. Anna amava tutti gli sport, in particolare il calcio ed aveva sempre la Juve nel suo cuore.

Pur avendo un carattere piuttosto focoso, diciamo che i suoi insegnamenti puntavano sempre e comunque sull’educazione e sul rispetto.

Appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, dovuta ad arresto cardiocircolatorio, in quanto non accusava alcuna patologia particolare, i suoi ex alunni, sui social, hanno scritto una serie di messaggi commoventi ed accorati.

«I suoi insegnamenti - dice uno di questi - passavano dalla leggerezza, per arrivare al rigore, rimanendo così indelebile nelle nostre menti».

E poi ancora: «Lei era davvero la nostra grande maestra: ci correggeva, ogni volta che ci incontravamo, fino a pochi giorni fa. Da noi e da tutti quelli che meritavano la sua stima, ha sempre preteso il massimo. Non le piaceva il “grigio”. Amava i “colori forti”. Mai mezze misure insomma…».

Eh sì, la maestra Anna Capitelli era una persona davvero speciale e quindi molto amata da tutti. Lascia le nipoti Letizia e Simonetta e diversi nipoti e pronipoti.

I funerali avranno luogo, secondo le disposizioni ministeriali, oggi alle 14,30, nella chiesa di San Domenico. Il corteo partirà dall’ospedale Santa Maria. La salma poi verrà tumulata nel cimitero locale.