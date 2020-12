Colpito alla testa? Il mistero dell'uomo trovato nel fosso

Sarebbero stati fatti alcuni passi in avanti nelle indagini sul giallo dell'uomo trovato lunedì mattina, riverso in un fossato, lungo la via Emilia, all'altezza di Rimale.

Si tratterebbe di un trentenne residente in città. Dopo un ricovero in Rianimazione all'ospedale di Vaio, è stato trasferito in Neurochirurgia all'ospedale Maggiore di Parma, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L'uomo sarebbe stato operato per un'emorragia cerebrale, forse causata da un trauma. Dai primi accertamenti sul corpo non erano stati evidenziati segni di violenza e nelle vicinanze non era stato ritrovato alcun mezzo, come auto, bici o moto. Le sue condizioni restano critiche.

Intanto ieri i carabinieri sono tornati sul luogo in cui è stato ritrovato il trentenne, alle ricerca di elementi utili alle indagini, utilizzando anche un drone per riprendere il luogo (sulla via Emilia, poco lontano dall'incrocio per Fornio) dall'alto. Ma restano ancora tanti gli interrogativi: cosa ci faceva esanime, in quel fossato, in una notte con una temperatura sotto lo zero e con il coprifuoco dalle 22 alle 5? Alcuni fidentini che sono transitati sulla via Emilia, lunedì mattina, hanno notato una scarpa ghiacciata, lontana diversi metri dal fossato in cui si trovava l'uomo. Questo farebbe pensare a qualcuno che potrebbe averlo scaraventato da un'auto, abbandonandolo nel fosso. Ma tutte le piste sono aperte. E su questo stanno lavorando i carabinieri, non tralasciando nessun elemento e mantenendo il massimo riserbo.

Il trentenne, al momento del ritrovamento non aveva con sé nessun documento e non parlava. Anche perché presentava un grave stato di ipotermia. Quindi solo quando le sue condizioni miglioreranno, si spera, potrà raccontare cosa gli sia successo in quella rigida notte. Potrebbe essere stato investito (anche se come detto non sono stati trovati segni evidenti di un urto con un mezzo), ma anche aggredito o colpito da un malore.

E' stato un passante, lunedì mattina, a notare il giovane esanime, riverso nel canale. Sul posto sono arrivate l'ambulanza del 118 e l'automedica: ai primi soccorritori le condizioni dell'uomo sono apparse subito critiche, in quanto versava in un grave stato di ipotermia. Si presume abbia trascorso diverse ore all'addiaccio. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasferito in ambulanza dapprima all'ospedale di Vaio. In serata è stato trasferito poi in Neurochirurgia, al Maggiore. r.c.