Dai furti sulle auto ai colpi da capogiro: condannata la banda

Georgia Azzali

Nulla a che vedere con ladruncoli sprovveduti capaci di «accontentarsi» anche di poche centinaia di euro. Quando la banda si muoveva, quasi sempre ne valeva la pena. Gente esperta, anche in rapine, per quanto a suo tempo avevano accertato gli investigatori, ma ieri a tutti è stato presentato il conto «solo» per una serie di furti tra marzo e agosto 2019. Come il colpo ai danni di un espositore del «Mercanteinfiera», seguito fino a Ladispoli, che si è visto sparire 300mila euro in gioielli. Tre nomadi sinti, con base nel Reggiano, e una complice - una 28enne di origine sarda - sono stati condannati a pene tra i 6 mesi (la ragazza) e i 2 anni e 10 mesi. Pene scontate di un terzo per la scelta del rito abbreviato, ma che avrebbero potuto essere molto più elevate almeno per due dei tre uomini della banda, per i quali il pm Paola Dal Monte aveva chiesto 4 anni, senza ovviamente nemmeno l'ombra di un'attenuante.

L'operazione della Squadra mobile era scattata lo scorso marzo: in sette (esclusa la ragazza) erano finiti in manette, ma le strade processuali si sono poi separate, considerando che ad alcuni erano contestate anche rapine, oltre che furti. I poliziotti si erano messi sulle loro tracce proprio dopo una violenta rapina commessa nel marzo 2019 a Viarolo ai danni di una ultraottantenne che, mentre rientrava in casa, si era trovata davanti cinque uomini incappucciati. L'avevano trascinata all'interno e, mentre uno la teneva d'occhio, gli altri avevano svuotato tre appartamenti tagliando anche due casseforti e portando via gioielli e due Rolex del valore di circa 10mila euro. Poi la fuga, incrociando però una pattuglia di uomini delle Volanti che, pur non potendo fare nulla fare nulla per bloccare l'auto, erano riusciti a trascrivere una parte dei numeri della targa. E proprio incrociando quel dato con quanto emerso dalle banche dati, dalle immagini di telecamere sparse sul territorio e, soprattutto, con i tabulati telefonici, i poliziotti avevano seguito le tracce dei rapinatori fino a un campo nomadi di Poviglio.

Una base che però era solo un punto di partenza, perché il gruppo sapeva muoversi con disinvoltura da Nord a Sud. C'era chi ideava il colpo, ma poi c'era una rete di amici e parenti su cui poter contare per portare avanti il piano. E non solo furti da capogiro, ma sempre studiati con attenzione: borse sparite sulle auto in sosta, come accaduto a Brescello, a Dosolo, nel Mantovano, a Cortile San Martino e a Castel San Pietro. E ancora: a giugno dello scorso anno i ladri erano riusciti a far sparire i 9000 euro di incasso della manifestazione «Golese a tutta birra», tanto che ieri il circolo Arci Golese si è costituito parte civile al processo.

Esperti e prudenti, almeno fino a quando sono stati incastrati. Spesso, infatti, per evitare di incappare in controlli delle forze dell'ordine la banda, dopo il colpo, nascondeva la refurtiva nei dintorni. Poi tornava a recuperare il bottino in un secondo tempo, quando le acque si erano calmate. Ma quel giorno, dopo la rapina in villa, nessuno di loro avrebbe mai potuto immaginato che qualcuno avesse avuto fiuto e intuito da segnarsi quei numeri di targa. Il primo tassello del puzzle. Che alla fine si è ricomposto.