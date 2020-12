Krause: «Il Tardini diventerà uno stadio "top"»

Entusiasmo contagioso, sorriso aperto e la soddisfazione per l'incontro ufficiale con il sindaco sulla questione dello stadio che gli ha dato l'impressione di avere ancora più vicino Parma, una città che sta imparando a conoscere, ma che sembra piacergli sempre di più. In sintesi, si può riassumere così lo stato d'animo del presidente crociato Kyle Krause che, al termine dell'incontro ha accettato di rispondere ad alcune domande

Presidente, quale era lo scopo di questo incontro?

Di parlare della questione dello stadio, ma anche di avere uno scambio di opinioni con il sindaco, che rappresenta questa città in cui la squadra di calcio ha un ruolo che ho capito essere importante e che mi ha accolto con un entusiasmo e un affetto che sono andati oltre quello che mi aspettavo.

Quali sono le sue idee per lo stadio?

La questione è molto semplice: lo stadio fa parte integrante del progetto Parma calcio. E la mia idea è di arrivare a realizzare uno stadio di llivello "top" (testuale ndr), che possa essere degno di una squadra che con il tempo diventerà di nuovo "top" come lo è stata in passato e di una città "top" come sicuramente è Parma. E devo dire che ho trovato una collaborazione piena e totale da parte del Comune per arrivare a questo obiettivo che siamo sicuri di poter raggiungere.

Quali saranno i prossimi passi per arrivare al "nuovo" Tardini?

Per adesso abbiamo ritirato il progetto che era stato presentato, ma soltanto per poter lavorare con calma e senza fretta. La mia volontà è che il progetto del nuovo stadio, che dovrà essere un impianto modello, raccolga il consenso della città e sia aperto alle esigenze che si presenteranno. Su questo c'è pieno accordo con il Comune e nei prossimi mesi andremo avanti con decisione su questa strada.

Si è dato dei tempi per arrivare a realizzare la ristrutturazione del Tardini?

Vogliamo fare le cose per bene, quindi ci muoveremo con rapidità, ma senza forzature, perché ripeto che l'obiettivo finale è di avere un impianto al "top".

Fino a quando rimarrà in Italia?

Rientrerò negli States dopo avere assistito alla partita con la Juventus per trascorrere il Natale con la mia famiglia. Ma poi tornerò presto, già agli inizi di gennaio, per lavorare a tempo pieno sul progetto del Parma calcio.

È soddisfatto dell'andamento della squadra fino a questo momento?

Sì, sono soddisfatto. Quest'anno sono cambiate molte cose: prima di tutto la proprietà (sorride sotto la mascherina ndr), poi l'allenatore dopo molti anni con la stessa guida tecnica e anche la dirigenza. Sono cambiamenti importanti, che richiedono tempo per essere assimilati. E per questo nell'attuale stagione il nostro traguardo è quello della salvezza. Fino a questo momento abbiamo una classifica che è buona per i nostri obiettivi e sono convinto che con il tempo le cose non potranno che migliorare, anche grazie ai tanti nuovi giocatori arrivati nel mercato. Ho letto molte critiche sui social, ma io sono soddisfatto e ho fiducia in tutto lo staff.

Cosa vuol dire ai tifosi del Parma?

Ringraziarli per l'affetto e il sostegno che mi dimostrano. e dire di credere in questa squadra e sostenerla da lontano in attesa del momento in cui si potrà tornare allo stadio a fare il tifo.

g.l.z.