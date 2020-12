Partecipate, i conti tornano. Ma a fronte di tanti lavori in meno

Antonio Bertoncini

Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire pesantemente anche sulle partecipate del Comune. Se ne è avuta ampia conferma nella commissione consiliare in cui sono stati presentati i piani industriali di Parma Gestione Entrate e di Parma Infrastrutture, alla presenza dell'assessore Marco Ferretti. Entrambe le società hanno lavorato in modo da far tornare i conti, ma hanno pagato il pareggio di bilancio con una drastica riduzione di attività.

PARMA GESTIONE ENTRATE

L'assessore Ferretti ha preannunciato la proroga del contratto di servizio per l'anno 2021. Fra i 5 scenari presi in considerazione per la gestione del servizio dal 2022, quello ritenuto più probabile è un servizio misto di appalto per i grandi tributi (Imu e Tari) sotto il diretto controllo del Comune, ed esternalizzazione dei tributi minori, seguendo il modello di Bologna. In ogni caso – lo ha annunciato Ferretti – saranno garantiti i diritti dei 28 dipendenti.

I dati sull'andamento della società li ha forniti Donatella De Dominicis, presidente della Società. Il preconsuntivo 2020 evidenzia un calo verticale del fatturato del 30%, che passa dai 4 milioni e mezzo del 2019 ai 3 milioni dell'anno corrente. Il conto della società resta comunque in pareggio grazie alla riduzione dei costi. Le previsioni per il 2021 parlano di un parziale recupero con un aumento del budget di 700mila euro. Quello che non torna sono le riscossioni per conto del Comune, che si attestano su un totale di 12 milioni di euro. Anche se la lotta all'evasione comincia a far sentire i suoi effetti, come ha annunciato l'assessore Ferretti, gli effetti del Covid sono assai più forti: dalle infrazioni del codice della strada sono entrati a Pge 8,8 milioni di euro, mentre nel 2019 le entrate furono pari a 12 milioni; va ancora peggio per i servizi educativi, con 7 milioni di incasso contro i 13 dell'anno passato; e anche dall'Imu sono arrivati in cassa tramite Pge un milione di euro contro i 2,7 milioni del 2019.

PARMA INFRASTRUTTURE

Tornano anche i conti di Parma Infrastrutture, ma a fronte di molti meno lavori pubblici realizzati rispetto a quelli programmati in tempi di normalità. La ragione sta ovviamente nella riduzione delle risorse disponibili. Il Comune ha sì conferito oltre dieci milioni di euro in conto esercizio e 4 milioni in conto capitale per sistemare strade, scuole, impianti e edifici pubblici, ma sono drasticamente ridotte le entrate dei canoni (in particolare dall'associazionismo) e soprattutto le entrate previste dalla convenzione con Infomobility (la partecipata che gestisce la sosta). In soccorso arrivano i dividendi delle quote Iren, che fruttano un milione e mezzo di euro.

«Vista la situazione – ha affermato l'amministratore Roberto Di Cioccio – abbiamo previsto un rallentamento dell'attività anche per i prossimi anni, ma possiamo tranquillizzare sul risultato economico dell'azienda, che in passato è stata in grande difficoltà, mentre oggi ha debiti solo con il Comune di Parma per 6,7 milioni di euro, che vengono rimborsati gradualmente».

Fra i ricavi spiccano i 2,2 milioni di euro dall'affitto delle reti idriche, i 10,2 milioni come corrispettivo del Comune, i 600mila euro di Ade, i 750mila euro di contratto con Infomobility e i dividendi Iren, oltre a 6 milioni da affitti.

Nel 2021 la società investirà 12 milioni di euro per opere pubbliche e manutenzioni.

Il direttore Albino Carpi ha annunciato che nel 2021 si completeranno la scuola Anna Frank e l'annessa scuola materna e soprattutto che dal 7 gennaio prossimo i ragazzi della Newton potranno rientrare nella loro scuola a conclusione del complesso intervento di ristrutturazione.