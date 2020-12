Roberta Di Mario: «Suonerò per medici e infermieri dell'ospedale Niguarda»

LUCIA BRIGHENTI

Ci sarà anche Roberta Di Mario, pianista e compositrice parmigiana, tra gli interpreti degli esclusivi Concerti di Natale ideati per donare un po’ di serenità ai medici, agli operatori e ai pazienti di alcuni tra i maggiori ospedali milanesi.

L’iniziativa intitolata «Piano H», prevede tre eventi da oggi a venerdì 18 dicembre, che si terranno negli spazi all’aperto attigui all’Ospedale San Paolo, all’Ospedale San Carlo Borromeo e al Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, impegnati senza sosta per contrastare il Covid-19. I concerti (inseriti nel progetto più ampio «Un po’ di cura per chi cura» pensato da Victory Project Eventi in collaborazione con Piano City Milano) non saranno aperti al pubblico ma fruibili dal personale che potrà ascoltare la musica proseguendo il proprio lavoro.

Roberta Di Mario suonerà venerdì alle 18 presso il Niguarda, in un concerto a cura di Vertigo Music, in cui si esibirà anche «The Gospel Family». «Quando mi hanno coinvolta, non ho esitato ad accettare – racconta Di Mario – perché, nonostante la musica sia stata molto penalizzata dalla situazione attuale, essa ha il grande potere di farci sentire più uniti, di nutrire l’anima e di renderci migliori. Questo progetto è qualcosa di molto simile a quanto si faceva durante la guerra, quando si portava la musica al fronte per chi stava combattendo. Un nostro grande concittadino, Arturo Toscanini, nel 1917 andò sulle linee sul Monte Santo, durante la prima guerra mondiale, per allietare i soldati. Era un gesto abbastanza comune a quell’epoca. Con lo stesso spirito di supportare chi sta combattendo per noi, noi musicisti doneremo quella che mi piace chiamare una “musicarezza”».

Come si svolgeranno questi concerti?

«Avranno luogo su un palcoscenico mobile, con le quinte e un pianoforte Steinway montati su un grande camion che verrà collocato nei giardini in prossimità degli ospedali. Gli impianti audio saranno posti vicino alle finestre delle strutture ospedaliere. In questo modo la musica si potrà sentire dall’interno senza che comporti un rallentamento nell’attività dei medici».

Cosa suonerà in questa occasione?

«Suonerò un repertorio misto: alcune mie composizioni inedite ma anche il repertorio classico su cui mi sono formata. In particolare Bach e Chopin, un po’ rivisitati. Farò poi un brano insieme a “The Gospel Family”, che proseguirà il concerto, per creare l’atmosfera natalizia».

Come sta affrontando questo periodo della pandemia?

«Per noi musicisti è un momento difficile: fare musica è sempre un momento di bellezza, per questo siamo fortunati. Io continuo a scrivere, a suonare, a studiare e ho fatto molte dirette streaming. I concerti dal vivo però sono un’altra cosa. Credo che sia ingiusto come viene trattato il nostro settore... spero in una ripartenza in sicurezza: servono buone idee che possono fare la differenza».