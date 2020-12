Una sconfitta per tutti

Colpevole o innocente? Al fondo della risposta su questa domanda c'è sempre una storia dai due volti, mezze verità e mezze bugie, per cui mescolando bene gli ingredienti e mettendoci un po' di filosofia spicciola, un po' di inventiva, specie nelle interpretazioni dei dati, e la simpatia o l'antipatia che i personaggi si tirano addosso, ecco che nascono le due categorie: innocentisti e colpevolisti. Intendiamoci qualcuno il colpevolista lo fa per partito preso, qualcuno l'innocentista lo fa per opportunismo.

Si perché Alex Schwazer, è di lui che parliamo, del marciatore campione olimpico a Pechino e poi squalificato alla vigilia di Londra 2012 per doping confessato da lui stesso, ha avuto in questi anni il modo di dividere il mondo dello sport ed anche quello al di fuori, in due partiti che non trovano pace neppure di fronte alle sentenze. Come si vede è una storia lunga che dovrebbe avere il suo epilogo in tempi brevi, almeno si spera, quando il giudice per le indagini preliminari Walter Pelino, che è stato tra l'altro il giudice anche nella prima inchiesta, dovrà stabilire sulla scorta del materiale in suo possesso, se archiviare l'ultima indagine contro l'ex campione olimpico, oppure andare avanti. Non si discute ovviamente di una confessione fatta a suo tempo spontaneamente, ma di quanto accaduto dopo, nel momento in cui provando a rientrare con l'obiettivo olimpico, Schwazer nel 2016, trovato per la seconda volta positivo ad un controllo, accettò il giudizio del TAS, sperando di uscirne indenne, ma si ritrovò al contrario condannato alla ulteriore squalifica.

Rinunciando poi a fare ricorso ed anche ad un possibile esame del DNA, che invece ha chiesto successivamente. In quella occasione, sempre il TAS aveva scritto nella sentenza che sia l'iter delle provette che le analisi, si erano svolte regolarmente e non c'era stato alcun errore e manomissione, cosa che invece successivamente era stato contestato dall'entourage del marciatore, con in testa il suo allenatore Sandro Donati. Così era apparsa la notizia, rivelatasi inesatta, che su una provetta fosse scritto il nome Racines, la località del prelievo. Oppure che il viaggio delle provette avesse subito variazioni sospette. Ebbene tutto questo è stato messo comunque in discussione con una indagine che è andata avanti nel tempo guidata dal colonnello dei RIS di Parma Giampietro Lago che non ha prodotto novità di rilievo ma le stesse conclusioni del TAS di quattro anni prima. Nel frattempo atleta ed allenatore avevano subito una battuta di arresto, le due superperizie sulle urine nel 2018 non sposano la tesi del complotto perché dicono inequivocabilmente che queste sono soltanto del marciatore.

Unica anomalia la differenza di DNA tra le due provette. Nel 2019 dopo lo scontro tra periti su questi dati, la difesa chiede un supplemento di indagine con la federazione di atletica che metta a disposizione 60 atleti e la WADA le urine di atleti positivi al testosterone, per effettuare ulteriori controlli incrociati. Nel frattempo a dicembre il tribunale di Losanna, l'unico ad avere giurisdizione sulle sentenze del TAS, respinge la richiesta di sospensione della squalifica in quanto non ci sono nuovi elementi per procedere. A maggio del 2020, lo stesso tribunale respinge la richiesta di annullamento della squalifica che era stata presentata contestualmente alla sospensiva. A settembre viene presentata la perizia con lo studio fatto su 37 atleti della FIDAL, mentre la WADA non ha mai risposto alla richiesta. Il colonnello Lago parla di concentrazione di DNA non umana, indicando tre possibili cause, malattia, doping o manomissione. Da contraltare, il professor Emiliano Giardina, genetista dell'Università di Tor Vergata, dice che si tratta di una quantità normale e non anomala, che può variare a seconda dello sforzo fatto per l'allenamento e non è comunque la concentrazione un parametro seguito nelle ricerche di questo tipo. Infine il 3 dicembre il procuratore di Bolzano Giancarlo Bramante chiede l'archiviazione delle accuse a carico di Schwazer per frode sportiva in merito alla positività al doping del 2016.

Per il procuratore la vicenda è «connotata da elementi di opacità» che vanno dai dubbi sulla tracciabilità della provetta alla quantità di urina nel campione, superiore a quella dichiarata che «non collima con le affermazioni agli atti». A questo punto in attesa della probabile archiviazione da parte del Gip, resterebbe una sola porta aperta, quella delle indagini contro ignoti, senza però avere elementi concreti, dal momento che è stato ribadito in due sentenze che la custodia delle provette non è stata mai interrotta e si è svolta regolarmente, che non risulta esserci stata alcuna manomissione e che il DNA contenuto nelle urine è solo e soltanto quello dell'atleta. L'idea della manomissione è tra l'altro altamente improbabile ed a rischio. Si potrà provare che la federazione mondiale di atletica e la Wada, ente mondiale nella lotta al doping, con la complicità di una agenzia che si occupa di trasporto e prelievi di materiale organici, nonché con la complicità dei vertici di un laboratorio internazionale che si trova a Colonia, quindi gestito dal ministero della salute tedesco, tra l'altro uno dei più prestigiosi esistenti al mondo, sono d'accorda tra loro? Tutto questo per screditare un atleta ed il suo allenatore? Si è colpevolisti se parliamo di ipotesi altamente improbabile?

Un risvolto della vicenda è che, scontando per intera la squalifica, il marciatore potrebbe gareggiare nel 2024 a Parigi, ma paradossalmente non troverà più la 50 chilometri di marcia, che è stata cancellata dal CIO dal programma e sostituita con la breakdance. Una situazione che al momento, squalifica dell'atleta a parte, è costata due anni di stop a Carolina Koster, ex fidanzata dell'atleta, ed un lungo calvario giudiziario all'ex azzurra Rita Bottiglieri ed a due medici Giuseppe Fischetto e Pierluigi Fiorella, assolti con formula piena, e coinvolti nella vicenda loro malgrado e senza alcun fondamento. La morale può essere una soltanto. Qui hanno perso tutti, lo sport e l'atletica in prima persona. Un vero peccato perché a dirla tutta Schwazer è stato un campione che si è buttato da solo per le sue insicurezze, quelle che lo hanno portato al primo doping volontario. Il resto è solo statistica di quanto poteva ancora essere, come aveva dimostrato vincendo la finale di Coppa del Mondo a Roma, prima della seconda squalifica, e non è stato. Questione di carattere. Peccato.