«Parma? Non solo cultura. Ci sono tanti progetti-faro per l'ambiente»

Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in che misura la candidatura ad European Green Capital può essere definita strategica, nel caso di Parma?

«La qualità ambientale è strategica nei suoi diversi aspetti: per la qualità della vita dei cittadini, per la capacità della città di ospitare e mantenere risorse umane, in particolare giovani qualificati, ma anche per attrarre e valorizzare capitali e investimenti, garantendo servizi eco-sistemici ed un utilizzo efficiente delle risorse. Parma è una città sviluppata, con una ricca storia culturale e buone potenzialità green sulle quali puntare. La candidatura a European Green Capital è stata un'occasione per misurarsi con una griglia di indicatori basati sulle migliori performance dei centri europei».

Dal dossier che Parma ha presentato per il 2022, quali i punti di forza e di debolezza emersi?

«I punti di forza risiedono in alcuni progetti-faro: KilometroVerdeParma, PSC 2030, Parma Futuro Smart, i distretti socio-culturali, la raccolta differenziata dei rifiuti e gli interventi messi in campo per la mobilità urbana sostenibile. Buone sono pure le iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra, per l'efficienza energetica e l'aumento delle fonti rinnovabili. Bisogna migliorare invece sugli sforamenti dei limiti del PM10, che è comunque un problema più generalizzato, sulle perdite della rete idrica e sulle misure integrate di adattamento al cambiamento climatico».

La sostenibilità è un discorso globale, ma con evidenti riflessi a livello locale. A Parma, quanta sensibilità ha riscontrato nell'approccio a questi temi?

«Oggi quando si parla di sostenibilità globale si pensa prima di tutto al cambiamento climatico: tema che è presente nelle preoccupazioni degli amministratori, delle organizzazioni e delle associazioni locali. Gli impatti del cambiamento climatico sono piuttosto “sentiti” in ambito locale. Parma non è una città chiusa né isolata: anzi, ha molte imprese che si muovono a livello europeo e internazionale. Mi pare quindi ben predisposta a prestare le dovute attenzioni ai problemi globali».

Su cosa è chiamato a scommettere il nostro territorio, in un'ottica di rilancio della propria candidatura ad European Green Capital 2024?

«Le sinergie pubblico-privato sono una risorsa preziosa, da valorizzare pure nella prospettiva di una prossima candidatura. Occorre definire un nuovo programma di attività ambientali per migliorare ulteriormente i punti di forza, per fare passi avanti nei livelli intermedi e per colmare i gap esistenti. Non conosco città che abbiano vinto alla prima candidatura: il gruppo di valutazione della Commissione europea punta a coinvolgere le città in programmi di miglioramento ambientale e non, principalmente, a dare premi o riconoscimenti. Vincono, la seconda o la terza volta, i centri che dimostrano di aver realizzato, o almeno avviato, valide e significative pratiche rispetto alla prima candidatura, assicurando complessivamente un livello green di eccellenza».

V.R.