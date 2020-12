Caso Pesci, confermata la condanna per Wilson

ROBERTO LONGONI

Colpevole, ancora una volta colpevole. Come per il gup che lo ha giudicato in rito abbreviato nel maggio del 2019, come per la Corte d'appello che il 3 marzo scorso ha ricalcato la sentenza di primo grado. Wilson Ndu Aniyem è stato condannato per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali gravi anche dalla Terza sezione penale della Cassazione. La sentenza si è fatta attendere a lungo, dopo un'udienza durata nemmeno un'ora a cavallo del mezzogiorno. La telefonata conclusiva alle parti con l'annuncio della decisione degli ermellini è arrivata nella tarda serata, verso le 22,45. Poi, poche parole che valgono altri anni di carcere: il ricorso è stato rigettato.

Anche per i giudici del Palazzaccio quella vissuta da Lucia (il nome, lo sottolineiamo ancora, è di fantasia) tra il 18 e il 19 luglio del 2018 nell'attico di Federico Pesci fu una «notte degli orrori». E lei ne fu vittima, non attrice consenziente. I 5 anni e otto mesi rimediati dal 54enne pusher nigeriano nelle prime due sentenze (quella di secondo grado fu anche più severa della prima, accogliendo l'appello del Comune e del Centro antiviolenza che si erano costituiti parti civili insieme con la parte offesa senza vedersi riconosciuto alcun danno) sono stati confermati. Ma hanno un peso ben diverso, ora che la sentenza passa in giudicato. Oltre questo grado di giudizio, per Aniyem non ce ne sono altri ai quali aggrapparsi. A meno di clamorosi colpi di scena (ossia di eventuali revisioni processuali possibili solo in presenza di notevoli elementi di novità).

Un colpo pesantissimo per il 54enne nigeriano in carcere dall'agosto del 2018. Un colpo pesante anche per il suo presunto complice, il proprietario dell'attico teatro della notte a base di alcol, droga e sesso estremo. Ed estremo lo sarebbe diventato con l'ingresso in scena di Anyem, in un primo tempo arrivato in via Emilio Lepido dopo essere stato chiamato dall'imprenditore parmigiano solo per portare nuova droga nell'attico.

Le parti - stremate dal peso della giornata - non hanno voluto commentare a caldo la decisione degli ermellini. Non lo ha fatto Donata Cappelluto, l'avvocato che tutela Lucia (anche se per lei e Livio Di Sabato, legale del Comune, e Giovanna Fava, del Centro antiviolenza, si è trattato di un successo pieno). Non lo ha fatto Francesco Saggioro, difensore dell'imputato dalla prima ora, mentre Fabio Anselmo, che gli si è affiancato quando insieme con Mario L'Insalata è diventato l'avvocato di Federico Pesci, si è limitato ad annunciare: «Faremo revisione con le risultanze emerse durante il processo contro Pesci che sono rimaste fuori da questo».

La sentenza di ieri ormai può essere considerata un fatto storico accertato. Difficile immaginare che non abbia ripercussioni anche a Parma, dove Pesci è ancora alla sbarra per il processo di primo grado celebrato con rito ordinario. Il dibattimento ha visto sfilare una lunga lista di testimoni (mentre si doveva trascrivere un'enorme mole di intercettazioni) davanti al collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino. Poi, la frenata imposta dal Covid e quindi lo stop necessario per la perizia psichiatrica volta ad appurare se la giovane sia o meno in grado di rendere testimonianza. Lo è, stando alla relazione di Giuseppina Paulillo, responsabile dell'Unità operativa complessa residenze psichiatriche e psicopatologia forense dell'Ausl di Parma, alla quale il tribunale ha affidato il compito di rispondere al quesito. Sul lavoro svolto dalla psichiatra la difesa Anselmo-L'Insalata ha aperto un violento fuoco di fila (depositando anche una denuncia per falsa perizia e falsa testimonianza) e l'esame dell'autrice della consulenza non si è ancora concluso. Si riprende domani, ed è facile immaginare quali saranno gli animi in aula.