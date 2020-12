Ivo Spotti, Parola perde un simbolo: la sua trattoria «mecca» dei buongustai

Ivo non c'è più: il triste tam tam si è sparso subito sui social, dove amici e conoscenti, hanno postato centinaia di messaggi di solidarietà.

A 66 anni è scomparso Ivo Spotti, il titolare della storica omonima trattoria di Parola. Una malattia crudele lo ha strappato all'affetto dei suoi cari, portandolo via in poco tempo.

Originario di Parola, dove era cresciuto, era sempre rimasto a vivere nella sua amata frazione.

Sin dal 1952, i suoi genitori e uno zio avevano gestito la trattoria Spotti, nel centro del paese e Ivo col fratello Marcello, avevano iniziato ad aiutare i familiari nella gestione del locale, nel 1974.

La trattoria aveva quindi assunto il nome «Da Ivo e Marcello». Poi nel 1983, Marcello aveva aperto la sua pizzeria a Fidenza, la «Baia Azzurra», mentre Ivo era rimasto alla guida della frequentatissima trattoria.

Quasi mezzo secolo trascorso in quel locale, nel cuore del paese, diventato non solo una mecca per buongustai di piatti della cucina tradizionale, ma anche un luogo di ritrovo per i residenti della frazione. La trattoria «Da Ivo», che lui stesso continuava a gestire anche ora con la sua famiglia, è un locale in cui tradizionalmente approdano tanti fidentini e tanti fontanellatesi, oltre a clienti affezionati in arrivo da altre località. Trovandosi lungo la Via Emilia, è diventata negli anni anche un punto di riferimento per chi vuole fermarsi a pranzare, a fare uno spuntino e fare un tappa, mentre si è in viaggio. I tanti clienti sono tornati sempre volentieri per gustare la torta fritta con due fette di crudo, le tagliatelle fatte in casa col sugo al ragù, l' ossobuco, i tortelli, la polenta col cinghiale, la faraona e tanti altri piatti «sempreverdi».

Ivo teneva tantissimo alla sua trattoria, dove era sempre presente con la sua bella famiglia. Lì, accoglieva i clienti, gli amici, i conoscenti, per fare due chiacchiere in compagnia. Adesso, che se n'è andato, nella trattoria, saranno in tanti a sentire la mancanza di quel sorriso aperto e rassicurante.

Appassionato di pesca, Ivo amava anche la caccia al cinghiale e riuniva spesso gli amici, patiti come lui dell'arte venatoria, nel suo locale. Ma era anche un grande tifoso della Juventus, la sua squadra del cuore, di cui conosceva tutta la storia. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Ivo ha lasciato la mamma Leonilde, la moglie Mirella, le figlie Sonia e Cristina, il fratello Marcello con Manuela, i nipoti Nicolò e Mirko.

