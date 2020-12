Kucka jolly prezioso. Inglese e Brunetta, poca mira

SEPE 6 - Nel primo tempo i suoi compagni svolgono un'ottima fase difensiva e lui deve solo pizzicare un bolide di Nandez che forse sarebbe uscito lo stesso. In avvio di ripresa qualcosa gli arriva ma non deve sudare.

IACOPONI 6 - Quando pareva un po' uscito dai radar dell'allenatore gli ci è voluto poco a tornare pilastro della difesa. Certo, quando avanza non avrà il piede di Dani Alves o Hakimi ma nel Parma, che deve salvarsi, la sua affidabilità è un tesoro.

OSORIO 6 - Ancora una prova convincente in cui alterna anticipi, tackle, recuperi e intercetti. Segna anche un gol, poi annullato per off side di Inglese.

BRUNO ALVES 6 - Nel primo tempo Cerri non gli dà troppo fastidio e lui prova a cucire un po' di fraseggio dal basso. Nella ripresa si limita a tenere chiamati i compagni e la difesa regge.

PEZZELLA sv - Rientrava dopo una lesione al bicipite femorale sinistro occorsa quasi un mese fa e purtroppo ieri s'è rifatto male apparentemente nello stesso punto. Una disdetta per Liverani ma soprattutto per lui.

GAGLIOLO 6,5 - Quando lo chiamano in campo è spaparanzato sugli spalti dove ora si accomodano le riserve: entrare più a freddo di così non si può, eppure trova subito la nota giusta e gioca la sua solita partita tutta sostanza e randellate.

SCOZZARELLA sv - Ancora una volta si fa male e brucia un cambio a Liverani davvero troppo presto.

SOHM 5,5 - Nell'emergenza è preferito a Hernani e Cyprien. La sua regia è piuttosto scolastica, il suo passo è caracollante. Il fisico però lo aiuta nel traffico del centrocampo.

KURTIC 6 - Piuttosto tonica anche la sua prestazione: contro avversari di gamba ci mette mestiere ma anche fisico e così dietro si soffre poco. Quando Inglese gli procura una palla gol, lui la spara alle stelle.

KARAMOH 5,5 - Come ormai d'abitudine è encomiabile nell'impegno con cui si applica anche in fase di non possesso, ma incide poco e niente quando c'è da attaccare. Forse lui e Gervinho sono sovraccaricati da compiti difensivi e così quasi mai hanno modo di cercare la via del gol.

KUCKA 6,5 - Rientrava dopo un piccolo acciacco e lo ha fatto in modo convincente: tanta legna in mezzo al campo e importante presenza in entrambe le fasi. Nel finale Liverani lo avanza in attacco ma ormai la è in riserva.

BRUNETTA 6,5 - Subentra da attaccante a sinistra e ha subito sul piede la palla per l'1-0 ma la spara in curva Nord. Anche più tardi manca di freddezza.

INGLESE 5,5 - Il centravanti del Parma, ormai è noto, non tira mai in porta e nel primo tempo per essere utile alla causa lui allora corre dietro agli avversari. Nella ripresa però, quando finalmente Gervinho lo serve bene lui prima alza la mira poi spolvera i guanti a Cragno.

CORNELIUS 6 - Lotta con la solita generosità ma gli respingono l'unico tiro. E gli arbitri lo perseguitano un po'.

GERVINHO 6 - Passa più tempo a correre indietro che in avanti. Nella ripresa però scalda i motori e quando viene rifornito con continuità semina avversari, regala assist ai compagni e tenta senza successo di fare gol. Nel suo miglior momento viene sostituito.

HERNANI 6 - Da interno destro fa il compito part time senza problemi.

ALLENATORE LIVERANI 6 - Certamente i due infortuni nel primo tempo gli hanno un po' legato le mani con i cambi ma ormai è certificato che per ora la campagna acquisti lo ha aiutato poco. La squadra non ha mai davvero sofferto ed è stata bene in campo, poi però in attacco bisognerà escogitare qualche soluzione diversa. Le punte si spremono in un lavoro i cui frutti pagano solo in fase difensiva. Tuttavia c'è più tempra di qualche settimana fa e allora ci si possono innestare progressi tecnico-tattici.