Partono i voli cargo: portano medicine e forse vaccini

LUCA PELAGATTI

Si scrive cargo. Si legge salute. E nell'epoca del Covid, quando gli aerei di tutto il mondo sono destinati a rimanere mestamente a terra, è confortante vedere che al «Verdi», invece, si atterra e decolla. A fin di bene.

Sono iniziati infatti nei giorni scorsi i primi voli che rientrano nel progetto cargo che porterà il «Verdi» a diventare un punto di riferimento per il trasporto merci nel nord Italia. E si tratta, in questo inizio, di trasporti decisamente particolari.

Quattro volte alla settimana, per ora, un King Air 200 parte dallo scalo parigino di Vatry per arrivare a Parma con un carico speciale. Si tratta di circa 400 chili ogni volta di farmaci di ultimissima generazione che dalla Francia vengono spediti a Parma. Da dove poi sono distribuiti in tutto il nord Italia.

«Parliamo di farmaci ad alta deperibilità che vengono utilizzati per la terapia del morbo di Alzheimer – spiegano negli uffici del «Verdi». - Sono prodotti ad alto valore tecnologico che sono però particolarmente delicati e che richiedono una gestione rapidissima. Basti pensare che, in base ai protocolli che applichiamo, dal momento dell'atterraggio alle operazioni di carico sui mezzi a ruote che poi provvedono alla distribuzione, tutto deve avvenire in soli 18 minuti».

Una piccola sfida che l'aeroporto ha deciso di affrontare e che conferma quanto più volte affermato: «La posizione dell'aeroporto di Parma, baricentrica nel nord del paese fa si che possa essere scelto come base operativa per una ampia tipologia di merci». E non per forza legate a farmaci cosi particolari.

«In questo senso non sono solo contento di questo inizio di operatività – sottolinea il presidente della società di gestione, Guido Dalla Rosa Prati. - Ma sono veramente orgoglioso che il nostro scalo svolga un importante servizio per tutta la collettività».

La stessa che, come purtroppo ben sappiamo, ora fa i conti con la pandemia. E che guarda con attesa all'arrivo dei vaccini che, per ora si tratta solo di una proposta, potrebbero proprio arrivare negli hangar del «Verdi» in attesa di essere distribuiti.

La Sogeap ha infatti segnalato alla Regione e a tutte le autorità competenti la disponibilità dello scalo come base della distribuzione dei vaccini. Che qui potrebbero essere sia sdoganati, stoccati e poi distribuiti.

Per ora, ovviamente, in attesa anche delle autorizzazione necessarie per la campagna di immunizzazione, non è arrivata una risposta ufficiale ma da parte della controparte si è già espresso un interesse e si sono avviati i confronti sugli aspetti operativi dell'attività.

«E anche questo dimostra come l'aeroporto rappresenti una struttura molto importante per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio», ha proseguito Dalla Rosa Prati che ribadisce il proprio ottimismo. Anche se questo è probabilmente il periodo peggiore da sempre per l'industria del volo.

Tutte le grandi compagnie, infatti, hanno cancellato i voli mentre turismo e viaggi d'affari sono azzerati.

Ma, di nuovo, qualcosa sembra muoversi. E arrivano segnali interessanti.

Da domani, infatti, sarà operativo un nuovo collegamento tra Parma e Trapani; grazie alla possibilità offerta dal servizio di continuità territoriale per due volte alla settimana un volo della compagnia Albastar atterrerà nella nostra città. E, pure in questo periodo, difficile i numeri fanno ben sperare.

Nel volo inaugurale dal Verdi a Trapani i posti occupati sono già oltre 120 con un fattore di riempimento positivo. Insomma, si vola con cargo ma non solo. Sperando che dopo il virus si possa tornare a partire e vivere liberamente.