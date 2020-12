Quattro anni e 4 mesi a un rapinatore seriale

Grazie a degli artifici contabili avrebbero occultato le perdite, presentandosi, invece, dal punto di vista economico e patrimoniale, in condizione molto migliore di quella in cui si trovavano realmente. Il tutto allo scopo di aggiudicarsi, mostrandosi in salute, le gare di appalto pubbliche da cui proviene l'ottanta per cento del loro fatturato. Per questi motivi, martedì i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Parma ha eseguito un sequestro preventivo, disposto dal gip Mattia Fiorentini, a carico di una nota società parmense del commercio di prodotti medicali. Un'azienda interamente posseduta da un soggetto giuridico lussemburghese, con un assetto proprietario e di governance riconducibile ad un unico nucleo familiare.

Il giudice ha disposto il sequestro del capitale sociale e dell'intera azienda, oltre a somme di denaro e/o di altri beni della società e degli indagati fino a oltre 730mila, cifra individuata quale profitto del reato. Sono immobili che si trovano a Parma e a Modena, auto di grossa cilindrata e saldi di conto corrente della società e degli indagati.

Il blitz delle Fiamme gialle è scattato al termine delle indagini dirette dalla Procura di Parma (pm Francesca Arienti) e partite dopo un'ispezione dell'Agenzia delle entrate. Gli amministratori della società dovranno rispondere di falso in bilancio.

Dall'indagine, è emerso il reiterato ed artificioso utilizzo di risconti e storni di debiti, per eliminare i costi dal conto economico societario negli anni dal 2014 al 2017, per un totale di circa 5 milioni e 600mila euro.

Nel 2018, dopo l'avvio degli accertamenti, venivano invece predisposte alcune scritture nei conti societari per rappresentare una situazione peggiore rispetto alla realtà. E, conseguentemente, versare meno imposte.

I reati di falso in bilancio, contestati nel loro complesso a cinque persone, sono contestati come commessi nell'interesse della società. La società, fino all'agosto del 2017, non avrebbe adottato ed attuato efficacemente quei modelli organizzativi e gestionali per prevenire reati della specie di quelli commessi dagli amministratori dell'impresa.

A tre persone è stato altresì contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In particolare, è emerso che la società controllante lussemburghese fatturava, alla controllata italiana, prestazioni di approvvigionamento (procurement) di prodotti e apparecchiature medicali per consistenti importi, pur essendo una mera holding di partecipazione priva di personale, di mezzi e di una struttura idonea a eseguire prestazioni o cessioni a favore di qualunque cliente. Il socio lussemburghese, nonostante non sia stato rinvenuto alcun contratto di procurement e non fosse pattuita alcuna provvigione (procurement fee), applicava una maggiorazione di prezzo rispetto all'acquisto dei prodotti dai fornitori esteri pur non svolgendo, di fatto, alcuna attività operativa. Le prestazioni di intermediazione commerciale venivano svolte direttamente dal titolare effettivo (beneficial owner) della società lussemburghese.

Alla società italiana, pertanto, sono state contestate fatture per operazioni parzialmente inesistenti emesse dalla controllante lussemburghese, per un importo di circa due milioni e 400 mila euro con conseguente imposta evasa Ires per 638mila euro e Irap per 92mila.

I finanzieri hanno anche affidato la società ad un amministratore giudiziario nominato dal gip per garantire la gestione e la prosecuzione dell'attività.

r.c.