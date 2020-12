Appello Aemilia: 21 anni e 3 mesi a Bolognino. Condannati Manzoni e Ferrari, assolto Gerace

GEORGIA AZZALI

In video collegamento dal super carcere dell'Aquila. L'ha sentita risuonare dallo schermo la voce del presidente della Corte d'appello del processo Aemilia che disegnava il suo futuro. Ancora in un carcere. Ancora al 41 bis. 21 anni e 3 mesi per Michele Bolognino, ritenuto il boss di riferimento della cosca Grande Aracri per Parma e provincia. Molti meno rispetto agli oltre 37 che gli erano stati inflitti in primo grado, ma ora i reati sono stati messi in continuazione e sono stati riuniti quelli del filone dibattimentale con quelli dell'abbreviato. Perché Bolognino faceva parte di quella schiera di imputati a cui in primo grado i magistrati della Dda avevano aggiunto nuove imputazioni perché avrebbero continuato a lavorare per l'organizzazione anche dopo gli arresti, nel gennaio 2015.

NIGHT E FALSE FATTURE

Condanne (91) in molti casi ridotte in questo secondo atto di Aemilia - con 118 imputati - e anche assoluzioni, come quella dell'ingegnere parmigiano Salvatore Gerace, ma il conto complessivo delle pene sfiora comunque i 700 anni di carcere. E - soprattutto - ha tenuto l'associazione di stampo mafioso, per altro già sancita in via definitiva dalla Cassazione per chi aveva scelto il rito abbreviato e come avevano richiesto i sostituti procuratori generali Cicerchia, Giovannini, Musti e il pm Ronchi in questi dieci mesi di processo. Perché da anni c'è una 'ndrina autonoma, seppure legata alla casa madre di Cutro, che ha il suo epicentro a Reggio Emilia ma è stata capace di conquistare anche Parma. La città dove Bolognino, 53 anni, originario di Locri, aveva casa e affari. Associazione mafiosa, estorsione, reimpiego di soldi della cosca, intestazioni fittizie, false fatturazioni: è una lista lunga quanto un romanzo la serie di imputazioni con cui deve fare i conti, anche se alcune sono state depennate. Bolognino spaziava dall'edilizia ai trasporti, facendo affari anche nella ristorazione e nei locali notturni. Uno stratega delle intestazioni fittizie, secondo la procura. Aveva messo le mani su discoteche, night e bar: sarebbe stato il vero titolare del Freee, l'ex Astrolabio, della Para di Baganzola e dell'Ariete di via Milano, prima del passaggio ai nuovi proprietari. E in più di un'occasione avrebbe fatto da tramite tra la 'ndrina emiliana e il capo della cosca, Nicolino Grande Aracri.

IAQUINTA PADRE E FIGLIO

Uno dei pochi boss, insieme a Gianluigi Sarcone (la cui posizione è però stata stralciata), che aveva deciso di giocarsela a dibattimento. Ma questo è anche il processo di Vincenzo Iaquinta, campione del mondo di calcio 2006, e del padre Giuseppe, condannato a 13 anni (in primo grado erano 19) per associazione mafiosa, mentre all'ex calciatore sono stati confermati 2 anni (pena sospesa) per reati legati alla detenzione di armi.

L'INGEGNERE DI CUTRO

Nomi noti e volti conosciuti solo a livello locale, ma che l'operazione Aemilia aveva affiancato a boss e comprimari. E' il caso di Salvatore Gerace, 48 anni, originario di Cutro, coinvolto dall'accusa nella maxi operazione immobiliare di Sorbolo e condannato a 6 anni e 8 mesi in primo grado per reimpiego dei soldi della cosca, ma assolto dall'accusa di estorsione. E ora è stato prosciolto anche dall'altra imputazione «per non aver commesso il fatto». «Ciò che posso dire è che siamo più che soddisfatti, perché Gerace non aveva nulla a che vedere nemmeno con questo secondo reato», sottolinea Francesco Saggioro, che lo ha difeso insieme al collega Enrico Della Capanna.

IL PRESTANOME SALSESE

Pena ridotta, ma reati tutti confermati, invece, per Giuseppe Manzoni: 4 anni e 4 mesi contro i 7 di primo grado. Uno dei prestanome, di cui la cosca avrebbe avuto bisogno per mandare avanti le imprese senza far uscire allo scoperto personaggi che possono «scottare». 76 anni, origini lucane ma da tempo residente a Salsomaggiore, è accusato di aver fatto fatto da testa di legno in alcune società del crotonese Mario Vulcano. Ma Manzoni sarebbe stato anche l'uomo delle false fatturazioni, un giro da circa 500mila euro.

IL RE MIDA DI MADURERA

E tra i 118 imputati c'era anche il Re Mida di Madurera, quell'Aldo Pietro Ferrari coinvolto in una marea di processi per truffa. Accusato di estorsione, perché si sarebbe rivolto a Francesco e Domenico Amato, ritenuti uomini vicini alla cosca, per farsi restituire un'auto dal tizzanese Francesco Pellegri, si era già visto derubricare in primo grado il reato in violenza privata (senza l'aggravante mafiosa): pena finale, 2 anni e mezzo, confermati anche in appello.

ENTI PUBBLICI RISARCITI

Anche gli enti pubblici locali di Parma e provincia, che si erano costituti parte civile, hanno visto riconosciute le provvisionali stabilite in primo grado: 300mila euro alla Provincia, 250mila al Comune di Sala Baganza e 200mila a quello di Parma.

Ora manca solo l'ultimo passo, in Cassazione. Ma sulla presenza della cosca Grande Aracri in Emilia e sui suoi appetiti voraci la Suprema Corte si è già espressa. Nessuna isola felice. Né qui né nella gran parte del ricco Nord.