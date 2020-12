Ladri nelle case e nei cortili: spariti gioielli e biciclette

COLLECCHIO Furto in un'abitazione situata nel quartiere delle scuole elementari, nella zona di via San Prospero, via Mazzini, via Cairoli e via Combattenti. I ladri sono entrati in azione in mattinata. Prima hanno suonato il campanello di un casa per verificare se ci fosse qualcuno all'interno. Nessuno ha risposto ed hanno provato a sfondare la porta. Un giovane, che non aveva sentito il campanello e si trovava nell'abitazione, ha però dato l'allarme e i ladri hanno desistito. Poi, gli stessi malviventi hanno puntato ad una casa vicina: sono riusciti ad entrare e hanno trafugato alcuni monili in oro. La conta dei danni è ancora in corso, il fatto è stato denunciato ai carabinieri, le indagini sono in corso. Sempre nella giornata di ieri è stata segnalata la sparizione di alcune bici in un condominio nella zona della stazione ferroviaria. In serata, poi, si è verificato un altro tentativo di furto ai danni di una famiglia in piazza Bandiera, una traversa di via Montessori nel quartiere Campirolo. Erano circa le 17.30 quando i residenti hanno sentito alcuni rumori insoliti provenienti dal retro dell'abitazione. Dalla sala si sono portati nella camera da letto ed hanno notato alcuni individui che stavano forzando la finestra. I ladri, alla loro vista, sono fuggiti. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Da parte delle forze dell'ordine le raccomandazioni sono di attivare sempre i sistemi di allarme quando non si è in casa, di chiudere porte e finestre quando si esce e di segnalare mezzi e persone sospette. Sul territorio sono, inoltre, attivi anche i gruppi di controllo di vicinato che collaborano con le forze dell'ordine segnalando in tempo reale situazioni anomale, auto e persone sospette.

G.C.Z.