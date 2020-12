Negozianti contro il lockdown di Natale: «Ci mettono in ginocchio»

ANNA PINAZZI

Quest'anno attenzione al «regalo dell'ultimo minuto». Calcolate bene i tempi perché secondo le ultime ipotesi, il nuovo Dpcm di Natale prevederà la zona rossa in tutta Italia nelle giornate festive e prefestive.

Questo significa che, se dovesse entrare in vigore il Dpcm in questione, la maggior parte dei negozi rimarrebbero chiusi anche la vigilia di Natale.

I commercianti parmigiani hanno reagito quasi tutti allo stesso modo: divisi tra lo sconforto per la perdita di una giornata di lavoro preziosa e il senso di responsabilità. «La vigilia di Natale è uno dei giorni in cui si lavora di più, chiudere significa avere una perdita importante – ha spiegato Maria Luisa Dessena di Mozzoni Store –. L'apertura del 24 dicembre è un servizio che diamo alle persone che non riescono a passare prima per comprare i regali».

Il giorno prima di Natale è proprio «il giorno dell'anno in cui si lavora di più – ha fatto sapere Gian Paola Cantoni della Pelletteria Paola e Gianna –. È da sessant'anni che lavoro qui ed è sempre stato così: il 24 dicembre non ho mai chiuso prima delle 19,30».

Per il periodo natalizio, poi, tutte le attività hanno ordinato una cospicua quantità di merce, proprio in vista della stagione della «caccia al regalo»; merce che, però, a causa della chiusura, potrebbe rimanere invenduta.

«Abbiamo fatto molti ordini in vista del Natale, ma se chiudiamo la vigilia e altri giorni di dicembre, cosa ne faremo della giacenza – ha detto Federica Pavese di Sugar Blues, negozio di abbigliamento –? Non posso riproporre lo stesso capo l'anno prossimo».

La moda cambia non solo per l'abbigliamento, anche per il mondo degli accessori.

Lo stesso problema, infatti, preoccupa anche Andrea Cesari di Cesari Pelletterie: «I miei prodotti non hanno una scadenza scritta, ma chi viene a comprare una borsetta sa perfettamente se è della stagione passata o meno. La chiusura della vigilia, penso sia un errore: da sempre è una giornata importantissima, quest'anno ancora di più».

Alcuni, poi, la possibile chiusura l'avevano già messa in conto dati gli assembramenti dei giorni scorsi.

«Questa chiusura era prevedibile – ha confidato Antonio Pianforini di Pianforini Abbigliamento – . Prevedibile ma comunque dolorosa a livello commerciale: tolte le feste, chiusi i ristoranti, ai miei clienti propongo bellissimi outfit da balcone».

Nel giorno della vigilia si auguravano buone feste ai clienti.

E così era negli anni scorsi per Giulia Carri di Settebì: «Per noi i giorni del 23 e 24 dicembre erano sinonimo di accoglienza, spesso veniva gente anche da fuori Parma. Per fortuna – ha continuato – con il servizio online ci siamo salvati: anche oggi abbiamo fatto partire ordini anche per l'estero».

Tra i negozi storici e conosciuti della città, anche una new-entry, messa a durissima prova dal coronavirus.

«Ho comprato il negozio appena prima della pandemia – spiega Pamela Sansotta di Vanessa Foglia Abitart –, inutile dire che per me il periodo natalizio sarebbe servito per farmi conoscere dai parmigiani e lavorare di più».

Sembrano salve, oltre le attività di generi alimentari, anche librerie e negozi di giocattoli (non è ancora una disposizione certa).

«Il Natale è la festa del dono e dei giocattoli, c'è sempre qualcuno che all'ultimo ha bisogno di un regalo» ha spiegato Eugenio Baratta del negozio di giocattoli Pinocchio. «Se dovessero chiudere anche le librerie sarebbe un peccato – ha affermato Domenico Maisto di Mondadori Bookstore –, anche se le strade gremite di gente, non avevano lasciato immaginare uno scenario diverso».