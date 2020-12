Per i 60 anni di Charlie Rapino il video a sorpresa di Kampah

MATTEO SCIPIONI

Ieri ha compiuto 60 anni Charlie Rapino, “geniaccio” made in Oltretorrente del music system di livello mondiale. Graziano Mallozzi, per l'anagrafe e per gli amici di piazzale Santa Croce, nasce infatti a Parma il 17 dicembre del 1960.

Ci sono nomi che non vedrete mai in copertina ma fanno parte, come i cantanti o gli autori (se non di più in alcuni casi), del successo di una canzone, di un artista, di un look o di una tendenza. Il suo è decisamente uno di questi. Inganna molto il suo modo di fare diretto, informale, schivo e anticonformista, se lo incontraste in una delle sue (frequenti) visite qui in città vi porterebbe idealmente Bowie, Williams o Morricone al bancone del bar di via Farini o del “suo” Oltretorrente come foste a Londra (dove vive) o Los Angeles. Aneddoti e suggestioni a non finire.

Tenetevi stretti, perché il suo nome (sempre quello) ma soprattutto le sue idee, la sua creatività e il suo studio o il suo sguardo profondo sulla società fanno rima con (in ordine sparso e oltre ai tre big di sopra): Kirlian Camera, Robbie Williams e i Take That, Kylie Minogue, Elisa, Emma, Primal Scream, Morrissey, Geri Halliwell, Ronan Keating. Ci mettiamo anche un paio di collaborazioni con Mariah Carey e un signore di nome Michael Jackson. Il suo nome è legato a etichette che ogni giorno “divorate” con il vostro lettore cd, con le vostre puntine o con il vostro lettore mp3: Sony Music (di cui è stato direttore artistico), Island, Decca, Polydor-Universal. Con la sua innata eleganza, come marchio di fabbrica parmigiano, ha animato e impreziosito con la sua verve e competenza svariate puntate del talent «Amici». E ci fermiamo qui con il lungo elenco, per spazio. Perché c'è da lustrarsi gli occhi. Per il suo compleanno, l'amico di sempre, l'artista-regista (parmigianissimo anche lui) “giramondo” Kampah (Flavio Campagna) ha montato un video-omaggio, una sorta di “auguri” da parte di tutti gli amici parmigiani. Quelli che non manca di incontrare ogni volta che torna qui. Video che proponiamo sul sito della Gazzetta di Parma: gazzettadiparma.it.

