Strada con due nomi a Castione Marchesi: qual è quello giusto?

PAOLO PANNI

Abitare in una via, indicata anche nei documenti, ma trovarsi, alla prova dei fatti, in una strada con una denominazione diversa? Fatto.

A Castione Marchesi sta diventando una telenovela, una storia infinita, quella di strada delle More, arteria di campagna lungo la quale vivono diversi nuclei familiari. L'improvviso abbattimento, ormai diversi anni fa, del cartello di strada delle More (quasi certamente dovuto a un incidente) ha dato il via a questa vicenda che, da tempo, solleva lamentele e, ad oggi, continua ad essere irrisolta.

Infatti, dopo la caduta del segnale di strada delle More, è improvvisamente comparso, al suo posto, un cartello che indica via Savattina. Via che, a Castione, a memoria d'uomo, non è mai esistita. Da dove sia sbucato quel cartello e dove sia finito quello di via delle More non è dato sapersi. Sta di fatto che, chi vive su quella strada, sui documenti d'identità si trova residente in via delle More. Anche le bollette, come ricordano diversi cittadini, arrivano puntualmente e regolarmente, con l'indicazione di via delle More. Ma il cartello che indica la strada continua ad essere quello di via Savattina. Tra l'altro abbattuto, diverse settimane fa, a causa probabilmente di un nuovo schianto.

Chissà, si sono chiesti diversi cittadini, che non sia l'occasione per sostituirlo con quello corretto? Per ora nulla è stato fatto e quello di via Savattina è ancora lì, steso, a lato strada. «Per il Comune a cui ci siamo rivolti – fa notare un residente – la forma corretta sarebbe semplicemente “frazione Castione Marchesi” più i numeri civici. Ma anche questi mancano». La richiesta che arriva dai residenti della frazione è quella di ripristinare il tutto come era in origine, riportando e sistemando il segnale di strada More. Questo, sottolineano, per facilitare i compiti sia dei corrieri che, soprattutto, delle ambulanze e dei mezzi di soccorso che, quando chiamati in causa, in questa situazione trovano parecchie difficoltà.