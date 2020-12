Sul tetto della Barilla atterrano le lettere a Santa Lucia

La segnalazione di una potenziale anomalia su uno dei tetti dello stabilimento Barilla di Rubbiano scatta domenica 13 dicembre, giorno dedicato a Santa Lucia. Subito entra in azione la squadra adibita alla gestione delle emergenze che, in effetti, raggiunto l'apice dell'edificio sughi qualcosa rileva.

Durante il sopralluogo viene scoperto un gruppo di palloncini colorati, incastrati su una passerella posizionata sul tetto, insieme a una busta destinata a Santa Lucia. All'interno, tanti bigliettini scritti con la calligrafia tipica di chi crede ancora a questa magia. Partiti da Levico Terme, un paese in provincia di Trento, lettere e palloni colorati prima sono planati (casualmente) in cima alla fabbrica che produce sughi in provincia, poi, altrettanto accidentalmente, sono stati ritrovati dal personale.

«Il nostro comprensorio include sia lo stabilimento sughi (dove sono state ritrovate le lettere, ndr), sia quello di prodotto bakery, da dove è partita la segnalazione. Arrivare sul tetto e trovare il materiale per caso, nel giorno di Santa Lucia, è stata davvero una sorpresa che ci ha stimolato. Nei giorni successivi abbiamo infatti cercato di capire da dove provenissero. Poi, grazie alle generalità di un bambino, che ha avuto l'accortezza di firmarsi con nome, cognome e luogo di nascita, abbiamo contattato l'istituto comprensivo della cittadina», racconta Alessandra Ghiretti, Hr manager (direttore delle risorse umane) del Gruppo Barilla.

L'iniziativa annuale partita dal comune trentino si chiama «strozega» ed è un appuntamento che coinvolge i piccoli di tutta la comunità, i quali sfilano per le strade del paese mentre trascinano dei barattoli di latta e lattine, legati tra loro con filo di ferro e spago, per richiamare l'attenzione della santa (che, per tradizione, porta loro i doni). Poi i palloncini vengono liberati.

«Come gruppo di stabilimento, seguiti da Andrea Belli, nostro riferimento per le attività di comunicazione sui territori, ci siamo mobilitati per mandare loro una risposta, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. E in coordinamento con l'azienda abbiamo deciso di omaggiare i piccoli di qualche nostro prodotto che, ovviamente, abbia come target l'infanzia, accompagnato da una lettera», prosegue Ghiretti. E se a unire i bambini di Levico Terme e la Barilla è stato un caso, il fatto che ci fosse di mezzo Santa Lucia ha fatto la differenza.

«Siamo rimasti colpiti da questa serie di coincidenze: prima l'evento che ci ha costretto a salire sul tetto, poi il ritrovamento e, infine, il coinvolgimento di questa ricorrenza che, anche tra i bimbi parmigiani, è una tradizione. In un anno così particolare, questa è sicuramente una vicenda sorprendente».