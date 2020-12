Addio a Davide Cabrini: aveva solo 44 anni. Il ricordo della mamma

LUCA MOLINARI

Se ne è andato a soli 44 anni, accompagnato dalle costanti cure dei propri cari, Davide Cabrini.

La sua esistenza è stata costellata da gravi problemi di salute, fin dalla giovane età. Per colpa di un'emorragia cerebrale, Cabrini ha trascorso gli ultimi 16 anni della sua vita in stato vegetativo. Il dolore con cui ha dovuto fare i conti gli ha permesso comunque di vivere serenamente importanti sprazzi della sua vita.

«In gioventù soffriva di dolori alla testa e nel 2009 era stato operato per un tumore al cervello - ha spiegato la mamma Daniela -. Una volta guarito era riuscito a tornare alla normalità. Lavorava per una cooperativa, aveva degli amici con cui usciva, trascorreva il suo tempo serenamente. Facevamo degli esami di controllo di tanto in tanto, ma tutto procedeva per il meglio».

La vita di Davide Cabrini e della sua famiglia è stata sconvolta improvvisamente 16 anni fa. «Eravamo andati alla partita ma lui era rimasto a casa, perché non amava il calcio - ha raccontato la madre -. Doveva venirci a prendere con l'auto nelle vicinanze dello stadio una volta finita la partita, ma tardava e così siamo tornati a casa». I familiari hanno trovato Davide riverso a terra. «In ospedale ci hanno detto che si trattava di un'emorragia cerebrale e che c'erano poche speranze di sopravvivenza. Da quel momento Davide ha trascorso parecchio tempo in rianimazione e in questi anni è stato trasferito in diverse strutture riabilitative. Noi familiari ci siamo presi cura di lui giorno e notte, siamo sempre stati al suo fianco».