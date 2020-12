Caso Pesci, battaglia a oltranza sulla perizia

ROBERTO LONGONI

Processo Pesci, si discute ancora sulla perizia psichiatrica. Terminato il fuoco di fila di eccezioni e domande a colei che le ha firmate (a volte davvero rovente, con tanto di denuncia per falso di Giuseppina Paulillo, autrice dello studio), quell'ottantina di pagine resta al centro dell'attenzione nell'udienza in aula collegiale.

La relazione risponde al quesito del collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino sulla capacità di rendere testimonianza da parte di Lucia (un nome di fantasia, non ci stancheremo di ripetere), la giovane che sarebbe stata vittima di violenza di gruppo e lesioni personali la notte tra il 18 e il 19 luglio del 2018 nell'attico di via Emilio Lepido. Violenze subite, stando alle accuse, da parte di Federico Pesci, 48 anni, proprietario dell'attico, imputato in un processo di primo grado. Violenze delle quali si è invece di certo macchiato, stando ai giudici, Wilson Ndu Anyem, il 54enne pusher nigeriano per il quale la Cassazione mercoledì ha confermato la condanna a 5 anni e 8 mesi.

«Due processi differenti - sottolinea Mario L'Insalata, titolare della difesa di Pesci insieme a Fabio Anselmo -. Per Anyem si è seguito il rito abbreviato: gli elementi di prova sono ben diversi. Nel suo giudizio ci si è basati sugli atti delle indagini preliminari, comprese le informative di polizia. Qui, invece, ci si basa su ciò che è stato riferito in udienza». Almeno a parole, si cerca di sottolineare la distanza tra Roma e Parma.

E a Parma sembra ci si voglia confrontare fino all'ultima virgola sulla perizia, con la quale dovrebbe concludersi finalmente la fase dibattimentale. Ora sono i consulenti di parte a esprimere le loro valutazioni. Il pomeriggio scorre con l'esame e il controesame di Domenico Berardi, perito per il pm Andrea Bianchi, e di Sergio Dazzi, consulente di Donata Cappelluto, l'avvocato che tutela Lucia. Oltre alla ragazza sono parti civili il Comune (rappresentato dall'avvocato Livio Di Sabato) e il Centro antiviolenza (tutelato dall'avvocato Giovanna Fava): da loro non sono stati nominati consulenti.

In linea con le conclusioni di Giuseppina Paulillo i due periti. Mentre è con l'inizio dell'esame di Alberto Caputo, consulente della difesa, che cominciano a emergere i disaccordi. Soprattutto sui test. Qui si concentra il grosso dello scontro sulla perizia: per la perita del tribunale sono una parte complementare e non fondamentale dello studio su Lucia, tra l'altro realizzata da un'ausiliaria della responsabile dell'Unità operativa complessa residenze psichiatriche e psicopatologia forense dell'Ausl di Parma. Di ben altro avviso L'Insalata e Anselmo. E con loro Caputo, che senza mezzi termini parla di «operazione grossolana, a partire dalle somme sbagliate nella valutazione». Somme che porterebbero a un maggiore Qi della giovane. Errori ininfluenti, secondo Giuseppina Paulillo. Anche al netto delle somme sbagliate, Lucia sarebbe comunque capace di rendere testimonianza anche per i test e non solo sulla base dei risultati dei colloqui.

Colloqui avvenuti sempre alla presenza di tutti e tre i consulenti di parte. Mentre l'incontro che si sarebbe dovuto tenere, o Parma o a Bologna, tra tutti gli specialisti proprio sull'esito dei test in realtà non si è mai svolto. A questo appuntamento saltato le parti danno valore ben diverso. Per Anselmo «emerge chiaramente la nullità della perizia. Questo modo di procedere io lo definisco quantomeno eccentrico». Si procede mercoledì con l'esame di Caputo. Poi, toccherà al pm e alle parti civili eventualmente controesaminare il consulente della difesa.