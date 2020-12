Collecchio, addio all'oste Salvatore Pinelli

COLLECCHIO Se ne è andato uno degli ultimi osti storici di Collecchio, Salvatore Pinelli, 89 anni. Figlio di Emilio Pinelli aveva ricalcato le orme del padre, commerciante, negli anni Sessanta, dando seguito allo storico negozio di alimentari di via Valli e trasformandolo, poi, in un'osteria che esiste ancora oggi. Nel 1951, dopo la morte del padre, Salvatore rilevò il negozio ed impresse una svolta trasformandolo in bar e poi in trattoria. Erano tempi in cui il negozio di alimentari era un vero e proprio punto di riferimento per il territorio; tempi in cui la pasta si vendeva ancora sfusa, i biscotti e le caramelle erano in bella mostra in barattoli di vetro e, oltre agli alimentari, c'erano anche la verdura e la carne. Da questa sua esperienza è nata l'idea di dare vita ad un bar ed una trattoria: tempi in cui si cucinavano piatti oggi quasi scomparsi come il fegato di maiale fritto, e, sotto il pergolato, davanti alla trattoria i pomeriggi trascorrevano tra partite a briscola e a scala quaranta. Di poche parole e dal cuore grande ha saputo conquistarsi la stima e l'amicizia di tanti. A metà degli anni '70 l'attività di ristorazione fu presa in carico dal figlio di Salvatore, Emilio. E sarebbe probabilmente continuata fino ad oggi sotto la sua guida. Nel 1981 una grave disgrazia colpì la famiglia Pinelli: Emilio, appassionato di ciclismo, stava disputando una gara a Felino quando, in volata, su via Roma, perse il controllo della bici morì schiantandosi contro un albero. Da allora è cambiata anche la vita si Salvatore che, pur continuando per qualche anno con un'attività di vendita di salumi e vini, diede in gestione la trattoria per poi cederla a metà degli anni Novanta del Novecento.

«Affabile, pieno di umanità – lo ricordano gli amici – non si è mai piegato alle avversità della vita affrontandole con determinazione e coraggio. Se ne va un uomo d'altri tempi, concreto, dal grande temperamento». Appassionato di viaggi, con la moglie Bruna Minari ha condiviso tante crociere, prima della sua scomparsa qualche anno fa. Appassionato di calcio non si perdeva in tv gli incontri della Juventus e del Parma di cui era grande tifoso. Lo piangono la zia, i cugini ed i paranti tutti.

G.C.Z.