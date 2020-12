Crac Spip: tutti assolti gli ultimi tre imputati

Le crisi globali e locali, il cambio del governo della città, il tramonto delle prospettive della crescita a ogni costo (e a ogni rischio). Sarebbe da legare a questi motivi più che a una rapacità dolosa dei singoli amministratori il fallimento della Spip. L'acronimo significava Società parmense per gli insediamenti, fino a quando, nel giro di pochi anni, i debiti non si sommarono ai debiti: e allora divenne sinonimo di crac. Su quella voragine da 116 milioni di euro ieri si è scritta ancora una sentenza, l'ultima, dopo un susseguirsi negli anni di patteggiamenti e riti abbreviati.

Tutti assolti i tre amministratori che avevano optato per il rito ordinario. Al banco degli imputati ancora sedevano Cristina Bazzini, difesa da Mario L'Insalata e Alberto Bertora, Mario Mantovani assistito da Donata Cappelluto. L'Insalata difendeva anche il terzo imputato, Nello Maccini. Il collegio presieduto da Maria Cristina Sarli (giudici a latere Annalisa Dini e Francesco Guerino Gatto) ha ritenuto che astrattamente il reato contestabile potesse essere non bancarotta fraudolenta, ma bancarotta semplice. L'aggettivo cambia tutto: innanzitutto, dimezza i tempi della prescrizione, portandoli da 15 anni a 7 anni e sei mesi. Il fallimento della Spip venne dichiarato nei primi giorni di aprile del 2013: il decorso del tempo non consente più di procedere.

Un crac generato soprattutto dall'acquisto a debito di grandi estensioni di terreno. Le prime crepe nei bilanci emersero nel 2007 (ma c'è chi sostiene che già nel 2005 ci fossero problemi). Nel 2010 cominciò a vedersi l'abisso. Erano gli anni della crisi economica mondiale dalla quale non ci si rialzò mai per davvero. Le valutazioni delle aree subirono saliscendi notevoli, fino a quando non toccarono il fondo con il ritorno a destinazione agricola. A quel punto, quella che doveva essere un'estensione dell'area produttiva a nord della città si rivelò una zona grigia nella nostra topografia. rob.lon.