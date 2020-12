La parete degli abbracci: per sentirsi meno soli

LUCA PELAGATTI

Un poeta, un giorno, ha scritto che i vecchi quando accarezzano hanno il timore di fare troppo forte. Ed è per quello, forse, che l'altra mattina, quando mamma e figlia si sono trovate vicine dopo tanto tempo, letteralmente a portata di mano, la figlia si è sporta, l'ha stretta, le ha urlato la sua gioia e il suo affetto. Mentre la mamma, timidamente, ha solo allungato la mano sfiorandole pianissimo la fronte. E con un filo di voce ha sussurrato «ti voglio bene». Tra di loro, a separarle, una pandemia, il timore di un virus crudele. Ma anche un foglio di plastica. Che, detto così, pare poco: ma che è quello che fa la differenza tra il contatto e l'assenza.

Si chiamano, con un brutto termine, pareti degli abbracci. Ma al di là del nome questa installazione appena installata nelle case residenza per anziani dell'Opera diocesana San Bernardo degli Uberti, è lo strumento che, d'ora in poi, permetterà di nuovo alle famiglie separate da troppo tempo di vedersi e di sfiorarsi. Di riprovare insomma a vivere l'emozione più grande portata via dalla paura del contagio.

«È il nostro regalo di Natale agli ospiti e alle loro famiglie», ha commentato Elena Cardinali, direttore generale dell'Opera diocesana, accarezzando con uno sguardo quella mamma e quella figlia, ideali rappresentanti di tutti quelli che, ora, stanno di nuovo ritrovandosi dietro quella parete trasparente. In nome di un abbraccio tanto sognato.

La struttura, in realtà, è assai semplice, ma richiede, per garantire la sicurezza, una impegnativa gestione. La parete è una lastra di plexiglass che copre integralmente lo spazio di una porta. Al centro, poi, due maniche di plastica leggera, permettono a chi si incontra, di infilare le mani dall'altra parte e, in totale sicurezza, ritrovare il calore del contatto. Lo abbiamo detto: può apparire un modesto succedaneo. Ma provate a dirlo a quell'anziana coppia che ieri è rimasta a lungo seduta di fronte a quella lastra. Per lunghi momenti non hanno detto nulla, ma non hanno mai staccato le mani. Dopo una vita insieme, basta questo sfiorarsi a raccontare un batticuore.

«Le nostre strutture sono Covid free e questa installazione, che permette agli ospiti di abbracciare i propri cari, è stata predisposta secondo i massimi standard di sicurezza – ha ricordato il presidente dell'Opera diocesana, Roberto Arduini, che ha sottolineato come siano tra le prime in città e si trovino ora nelle strutture di Villa Sant'Ilario, Villa San Bernardo e in quella di San Secondo –. E siamo certi che avranno un ruolo importante nell'aspetto relazionale ed emotivo di ricongiungimento familiare, in particolare nell'occasione delle prossime feste».

Un Natale diverso, è ovvio, strano e senza calore. Ma che per qualcuno tornerà a scaldare il cuore, anche proprio grazie a quell'occhio di plastica che non lascia passare il virus. Ma nello stesso tempo non ferma i sorrisi.

Come quelli dell'ospite all'inizio smarrito ma poi, presto, rinfrancato nel trovarsi di fronte quel volto amico, finalmente da sfiorare di nuovo. «Queste pareti sono uno strumento importante, credetemi – è la conclusione di una donna che si asciuga gli occhi dopo aver salutato la madre –. È il modo per fare sentire loro che non li abbiamo abbandonati. E che, nonostante tutto, siamo ancora qui, con loro».