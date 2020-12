Natale blindato e Italia in zona rossa. La rabbia di negozianti e ristoratori

PIERLUIGI DALLAPINA

Addio al «semaforo» che colora diversamente le regioni a seconda della gravità del contagio. Questa volta il Governo ha scelto la linea dura: l'Italia sarà tutta zona rossa nei giorni festivi e prefestivi compresi fra la Vigilia (giovedì prossimo) e l'Epifania (mercoledì 6 gennaio), mentre in quelli feriali (28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio) diventerà arancione. L'ufficialità è arrivata solo nella tarda serata di ieri, al termine di un Consiglio dei ministri molto teso e a poche ore dall'inizio del fine settimana. L'annuncio di nuovi divieti al venerdì sera però non è una novità nell'epoca Covid, così come non è nuova la rabbia che si scatena ogni volta fra le categorie colpite dalle restrizioni. Regole chiare e spiegate con largo anticipo, oltre a ristori sostanziosi sono gli antidoti proposti per scongiurare la crisi scatenata dalla seconda ondata.

«GINCANA DI REGOLE»

Prima di parlare ha voluto ascoltare il presidente del Consiglio, andato in conferenza stampa pochi minuti prima delle 22. E alla fine il giudizio è negativo. «Sulla scorta di quanto deciso dagli altri Paesi e dal Cts si è voluto dare una stretta ulteriore, ma senza stringere troppo. Il risultato è una gincana di regole che gli stessi cittadini faranno fatica a comprendere e a rispettare», dichiara il sindaco Federico Pizzarotti, rimasto disorientato dalle limitazioni agli spostamenti. «Si poteva semplificare». Per quanto riguarda i ristori aspetta la prova sul campo: «Vedremo se i 400 milioni annunciati saranno sufficienti per il mondo della ristorazione, costretto a chiudere dopo aver fatto le scorte per il Natale».

«SERVONO RISTORI»

«Invito il Governo a lavorare in orari canonici», esordisce Diego Rossi, presidente della Provincia, anche lui in attesa della conferenza stampa del presidente del Consiglio. «Bisogna mettere gli amministratori, i pubblici esercizi e i ristoratori nelle condizioni di poter programmare. Così si creano invece grosse difficoltà». Il presidente poi si concentra sugli aiuti. «Servono ristori certi e adeguati, altrimenti la società rischia di non tenere, dato che la stiamo già tendendo allo sfinimento», aggiunte il presidente della Provincia, per poi provare a dare una spiegazione alla continua successione di norme e divieti da parte dell'esecutivo. «Molto probabilmente il Governo, per cercare di scongiurare la terza ondata, mette in campo le misure del Comitato tecnico scientifico, cercando però di mitigarle, altrimenti sarebbero ancora più stringenti».

COMMERCIO A -60%

«Se ci chiudete, ci pagate adeguatamente». E ancora. «Continuare con l’apertura a singhiozzo delle attività, solo per risparmiare sui rimborsi, avrà come unico risultato la chiusura e il fallimento di migliaia di imprese». Per Ascom la misura ormai è colma e l'annuncio in tarda serata di questo ennesimo pacchetto di divieti non ha fatto altro che esasperare gli animi, come si legge nelle parole del presidente Vittorio Dall'Aglio. «Gli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio ER-Confimprese purtroppo parlano chiaro: a Parma e provincia il calo dei consumi a novembre è stato drammatico pari a -60% rispetto allo stesso mese del 2019. Il crollo più importante è dell’abbigliamento con -71,7%, male la ristorazione con -65%, precipita anche il non-food con -40,1%. Il travel segna -77,3% nel mese e -61,5% su base annua». Dopo aver passato in rassegna i numeri della crisi, Dall'Aglio inizia a scrivere il capitolo delle proposte. «L’unica cosa che concretamente può fare il Governo è infatti quella di compensare le aziende, che avranno registrato cali di fatturato nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, con un ristoro pari almeno al 50% del fatturato perso, come ad esempio hanno fatto, in modo serio e puntuale, la Germania, l’Olanda o il Belgio. È necessario inoltre che si rendano strutturali modalità di riduzione dei costi fissi delle aziende come affitti e tasse locali; occorre inoltre che siano confermati almeno fino al 31 marzo 2021, ma auspicabilmente fino al 30 giugno 2021, gli ammortizzatori sociali per i dipendenti».

«L'ENNESIMA BATOSTA»

«È arrivata l’ennesima batosta sulle nostre imprese che saranno costrette a chiudere ancora una volta, per di più nel bel mezzo degli acquisti e delle spese natalizie. Un Natale blindato, anche a Parma e provincia, figlio di scelte frenetiche che hanno generato molta confusione anche tra consumatori e cittadini, i quali non sanno più come orientarsi e comportarsi», dichiara Antonio Vinci, direttore di Confesercenti. «Tanti negozi, bar e ristoranti del nostro territorio che da pochi giorni avevano rialzato le saracinesche, facendo ordini e investendo denaro, si sono visti nuovamente imporre la chiusura con pochissimo preavviso». «Regole che cambiano in continuazione e mancanza di programmazione sono diventate ormai insostenibili».

«CI VUOLE PIÙ RISPETTO»

Questa volta a perdere la proverbiale calma è anche Andrea Nizzi, presidente di Parma quality restaurants e rappresentante di una delle categorie più penalizzate dai lockdown. «Serve maggiore rispetto per il popolo e per chi, lavorando, fa andare avanti questo Paese», attacca il ristoratore alla vigilia dell'ennesima serrata. «Il Governo non può giocare così con le attività che già sono in forte difficoltà. Deve dimostrare più coraggio e decidere, non può lasciare le persone in ammollo come sta facendo». Nizzi propone alcune soluzioni utili per dare una boccata d'ossigeno al settore della ristorazione. «Il Governo potrebbe abbassare l'Iva dal 10 al 3%. Servono provvedimenti propositivi e serve coraggio, lo stesso coraggio che abbiamo avuto noi ristoratori quando a maggio abbiamo deciso di riaprire le nostre attività».