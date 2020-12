Salso, ecco come saranno spesi i soldi delle multe

Non soltanto l'accensione di mutui bancari o l'utilizzo degli avanzi di bilancio possono all'occorrenza essere impiegati nell'asfaltatura di strade o marciapiedi o di altre infrastrutture: non tutti sanno, infatti, che anche il codice della strada prescrive che una parte dei proventi derivanti dalle contravvenzioni debbano essere utilizzati per migliorie a strade e marciapiedi, per la segnaletica, per la sicurezza degli utenti cosiddetti deboli, come pedoni e ciclisti.

In particolare, il codice della strada prevede che il 50% del totale delle contravvenzioni venga così destinato: una quota non inferiore al 12,5% ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa in norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, un'altra quota non inferiore al 12,5% del totale al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature della polizia locale, infine una quota non superiore al 25% ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale.

Per quanto riguarda l'importo delle sanzioni per l'anno 2021, l'ammontare è stato previsto dall'amministrazione in 300 mila euro, dei quali, tuttavia, circa 72 mila saranno destinati al Fondo crediti di dubbia esigibilità e pertanto, le risorse disponibili risulteranno pari a circa 228 mila euro così ripartiti: 30 mila euro per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa in norma e di manutenzione della segnaletica, 84 mila euro per la manutenzione e la sistemazione di strade, vie, piazze e marciapiedi, 32 mila 500 euro per il potenziamento delle attività di controllo. Infine la restante quota del 50%, circa 80 mila euro, sarà destinata, tra gli altri, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale ed all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

