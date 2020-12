Torrile è il paese più «giovane» della provincia

C HIARA DE CARLI

TORRILECon 42,2 anni di età media dei suoi residenti - più basso della media provinciale (45,3 anni), regionale (45,9) e nazionale (45,2) - Torrile si conferma il Comune più «giovane» della provincia di Parma.

Il curioso record, rilevato dagli uffici comunali, è anche caratterizzato una particolare evidenza: «L'indice di vecchiaia, ovvero il rapporto tra gli over 65 e gli under 15, nel 2019 a livello nazionale era del 180%, quindi di 100 giovani ogni 180 anziani - dettagliano dal municipio -. A Torrile questo dato è del 110%, il che significa 100 giovani ogni 110 anziani. Gli Under 14 sono 1.208 (634 maschi e 574 femmine), mentre gli over 65 sono 1.335 (734 maschi e 601 femmine)».

«Per vocazione - commenta il sindaco di Torrile Alessandro Fadda - il nostro è un territorio con un tessuto produttivo fortemente attrattivo per i giovani che qui trovano lavoro e anche una posizione residenziale strategica con i vantaggi del vivere in un territorio ben servito e ad una manciata di chilometri dalla città. Tutto questo negli anni è stato affiancato dall'erogazione di una serie di servizi – da quelli sociali a quelli educativi – di altissimo livello che sono diventati un'ulteriore attrattiva per trasferirsi a Torrile dove non solo si trova lavoro, dunque, ma si vive anche bene e pertanto si decide di restare con la propria famiglia. Affinché si creino le condizioni opportune perché ciò avvenga, consistenti sono le risorse che il Comune, al netto delle rette e delle compartecipazioni degli utenti, destina ai servizi socio-educativi».

Nel 2019 l'investimento sui giovani è stato di 477mila euro: 209mila euro per il nido d'infanzia; 98mila a testa per mensa e trasporto scolastico; 50mila per i progetti didattici; 17mila e 500 per il Centro pomeridiano extrascolastico e 4.500 per il centro estivo.

Soldi ai quali si aggiungono quelli per i servizi socio-assistenziali, altri 374mila euro, che comprendono centro diurno anziani, assistenza domiciliare per persone non autosufficienti, centri socioriabilitativi e socio occupazionali, ma anche l'attività della Tana di Grogh e dello Scrigno di Rocco e gli appoggi scolastici e domiciliari; i weekend solidali e il centro estivo per i diversamente abili, il trasporto e il taxi sociale e le integrazioni alle rette per le case di riposo.