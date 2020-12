Addio a Dante Pedretti, il sorriso di Busseto

BUSSETO Un uomo buono e solare e un imprenditore capace e instancabile, profondamente legato alla famiglie a alla sua terra. Così, in poche righe, potrebbe essere «tratteggiata» la figura di Dante Pedretti, bussetano doc, mancato all’età di 72 anni.

Nato a Roncole Verdi il 12 febbraio 1948, da molti anni abitava a Busseto insieme all’adorata e inseparabile moglie Sandra con la quale ha condiviso non solo la quotidianità della vita coniugale ma anche tantissimi viaggi, in particolare crociere, che nei loro 45 anni di matrimonio (traguardo tagliato proprio quest’anno), li hanno portati a conoscere praticamente il mondo intero.

Una passione smisurata, quella per i viaggi, che li ha accompagnati per tutta la vita. Da molti anni era socio e ragioniere della storica Carrozzeria Pelasgi e, in passato, era anche stato titolare di autocarrozzerie a Parma e a Fidenza. Molto conosciuto e stimato, anche ben oltre i confini bussetani, legatissimo alla sua terra, si è sempre distinto per il suo carattere ironico, solare, costantemente pronto alla battuta, capace di sorridere in ogni momento. «Ricorderò sempre – ha detto uno dei cugini, Nicolas Brigati (presidente del consiglio comunale di Busseto) – le sue maniere scherzose, faceva sempre morire dal ridere: un modo di dire ma con lui ra proprio così. Anche quando, lo scorso 24 novembre, lo avevo visto prima della sua partenza per l’ospedale era riuscito a scherzare, dicendo a tutti di stare tranquilli. Ci eravamo dati appuntamento per una mangiata di culatello al suo ritorno».

Una famiglia, quella di Pedretti, in cui la pubblica amministrazione è sempre stata di casa; infatti il padre Nello e il cugino Carduccio sono stati sindaci di Busseto (mentre uno zio è stato presidente del Consorzio della Bonifica Parmense). Tra le sue passioni, quella per la cura dell’orto e del giardino che definiva puntualmente come il suo «regno».

La notizia della sua scomparsa ha destato, a Busseto e dintorni, sentimenti di profondo cordoglio. Pedretti ha lasciato la moglie Sandra, la sorella Nuccia con Gianni, i nipoti Ivan e Marco ed i cugini delle famiglie Tanzi Tolenti, Pedretti e Brigati.

Le esequie sono fissate per domani alle 11, in collegiata a Busseto.