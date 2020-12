Barbagianni ferito salvato dalla polizia

Al numero d'emergenza sono arrivate parecchie chiamate. Anche se il contenuto non è certo quello che ti aspetti per telefonate alla polizia. «Mandate una macchina in A1. C'è un rapace notturno ferito che rischia di essere travolto dalle auto». Poteva sembrare uno scherzo. Ma era assolutamente vero. Lo hanno scoperto gli uomini della polizia Stradale impegnati nei controlli sulla viabilità in questi giorni di grandi spostamenti che hanno in effetti, tra Parma e Fidenza, trovato il volatile che non riusciva a volare e lo hanno soccorso consegnandolo ad un veterinario di un ente di protezione degli animali che ha svelato che si tratta di un esemplare di barbagianni con problemi ad una ala. E che dopo le cure tornerà libero a volare.