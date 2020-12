Due salsesi salvano un cavallo sull'autostrada

Sta meglio Fiorello, il cavallo di razza quarter argentino che nel pomeriggio di venerdì è stato salvato dall'intervento di Gianni Romanazzi e Cinzia Bornaghi, titolari del circolo ippico Parco dello Stirone, nell'area di servizio Somaglia Est, sull'autostrada A1 nei pressi di Lodi.

Gianni e Cinzia sono stati chiamati dalle forze dell'ordine che avevano a loro volta ricevuto una telefonata da parte di un autotrasportatore che segnalava come uno dei 18 cavalli, che stava trasportando da Perugia a Novara, si fosse trovato in difficoltà dopo essersi sentito male.

«Siamo così partiti da Scipione verso le 11,30 ed una volta arrivati sul posto ci siamo resi conto della criticità della situazione: il cavallo era sdraiato a terra e presentava i sintomi di una colica, ipotermia e un parziale soffocamento perché era rimasto strozzato con la capezza – afferma Cinzia –. A quel punto gli abbiamo praticato un'iniezione per la colica. Fiorello, che ha 14 anni di età, era molto nervoso e a tratti ce la siamo visti brutta: grazie però alla collaborazione degli agenti di polizia stradale, che hanno interdetto la viabilità all'interno dell'area di servizio, del personale di Autostrade, di due veterinari e dei Vigili del fuoco, che con una gru hanno rimesso in piedi Fiorello, e dello stesso autotrasportatore, tutto si è risolto per il meglio ed ora il cavallo si trova in una clinica veterinaria a Pieve Porto Morone, in provincia di Pavia. Se avessimo tardato ancora qualche minuto per i soccorsi Fiorello non ce l'avrebbe fatta: ora avrà solo bisogno di un po' di cure per ritornare al meglio».

Per la cronaca, gli altri 17 cavalli sono stati nel frattempo trasbordati su un altro autoarticolato ed arrivati a destinazione senza problemi. M.L.