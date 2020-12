Ladri spaccano la vetrina e svaligiano barberia

LUCA PELAGATTI

«Cosa vuole che le dica? Ci hanno fatto il regalo di Natale», prova a scherzare Gianluca Avanzini, titolare del salone di barbiere Hair Center di via Gramsci. Ma è uno di quei doni che lasciano una rabbia immensa dentro.

«E' accaduto l'altra notte, intorno alle due e cinquanta. Lo sappiamo perché all'interno della barberia c'è una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso uno dei ladri in azione. Uno soltanto: ma sicuramente ad agire sono stati parecchi di più».

Lo dimostra il metodo usato per entrare e, ancora di più, la quantità di merce sparita. Un balordo da solo non ce l'avrebbe fatta a fare un danno simile.

«Sono entrati da una finestra laterale e per farlo hanno dovuto forzare l'intelaiatura di metallo. Il vetro è antisfondamento e quindi hanno agito sulla struttura degli stipiti, arrivando a piegarla completamente». Ovvero un lavoraccio faticoso e di certo non da sbrigare in pochi minuti. E che produce sicuramente parecchio chiasso.

«Ma nessuno di coloro che abitano intorno si è accorto di quanto stava accadendo: solo un vicino, uscendo alle 4 per andare al lavoro, ha visto la vetrata aperta». Ma allora era ormai troppo tardi. I ladri, infatti, erano già penetrati nella barberia e si erano concentrati nella zona shop dove hanno fatto man bassa di rasoi e pennelli, creme, profumi e altri prodotti di bellezza.

La conta dei danni è ancora in corso: ma si tratta di un colpo da diverse migliaia di euro. «A cui va aggiunta la spesa per la vetrina che deve essere rifatta completamente», prosegue il titolare che al mattino non ha potuto fare altro che allertare i carabinieri.

«Guardando le stanze svuotate abbiamo trovato un sacco di impronte di scarpe piene di terra. Per questo abbiamo capito che i ladri si erano nascosti nel cantiere che c'è di fronte al salone e hanno atteso protetti dal buio il momento giusto per colpire». E forse nello stesso posto avevano nascosto il mezzo su cui hanno caricato la refurtiva. «Probabilmente sono rimasti colpiti dalla barberia che ha una ampia zona adibita a negozio e che quindi non è solo uno spazio dove tagliarsi i capelli ma anche un posto dove fare acquisti. Ecco loro devono aver compreso che avrebbero trovato merce di valore e in quantità. E se la sono venuta a prendere. Per un regalo di Natale tutto da dimenticare.