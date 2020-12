Pontetaro, lupo investito da un camion sulla via Emilia

E' finito nella notte sulla via Emilia il viaggio nella Bassa di un bel maschio adulto di lupo. L'animale, che probabilmente stava seguendo una preda, non ha colto per tempo il pericolo rappresentato dalla strada statale ed è stato travolto da un camion di passaggio tra le frazioni di Castelguelfo e Pontetaro. Centrato in pieno, per lui non c'è stato scampo e all'autista del mezzo pesante non è rimasto che allertare i carabinieri di Fidenza per attivare i volontari del Rifugio Matildico e recuperare la carcassa per metterla a disposizione dei ricercatori del Wolf Appennine Center.