«Pratiche edilizie, la Regione semplifica»

Norme semplificate per l'edilizia, maggiore rapidità nel rilascio delle autorizzazioni e certezza dei tempi ed una piattaforma online per gestire le pratiche.

Questo è l'obiettivo che intende raggiungere la Regione grazie all'approvazione – attesa oggi da parte del consiglio regionale - del progetto di legge sulle «misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana nei centri storici e favorire gli interventi di riqualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali» legate al Superbonus 110%. Per chi ancora non lo conoscesse, si tratta di un’agevolazione prevista dal Governo che, si legge sul sito dell'Agenzia delle entrate, «eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021» per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

«Questo Superbonus è un'opportunità straordinaria per intervenire su buona parte del patrimonio edilizio esistente sotto il profilo dell'efficientamento energetico e del miglioramento sismico», premette Barbara Lori, assessore regionale alla Pianificazione territoriale ed Edilizia, a poche ore dalla discussione in aula della proposta di legge già esaminata dalla commissione Ambiente e territorio. Se il taglio della burocrazia parte dal Governo, alla Regione tocca un compito delicato e fondamentale: fare in modo che i buoni propositi per rilanciare il comparto edilizio e svecchiare gli edifici possano diventare realtà senza incagliarsi nelle lungaggini burocratiche. Anche perché il tempo a disposizione per ottenere il Superbonus non è infinito. A proposito di velocità, i Comuni dovranno attestare, entro 15 giorni dalla richiesta degli interessati, che si è formato il permesso di costruire per silenzio-assenso o che si è concluso favorevolmente il periodo per il controllo della Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) o della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) presentate. «Il provvedimento regionale – spiega la Lori, che ne è la promotrice – è nato dopo l'estate e ha visto una larghissima partecipazione. Abbiamo atteso che il decreto Semplificazioni diventasse legge per lavorare su norme certe e non su indicazioni che potevano cambiare durante il percorso». Poter contare su regole chiare è fondamentale per chi deve avviare un cantiere nel minor tempo possibile, nella speranza di riuscire ad agguantare il Superbonus. «La prospettiva è che le agevolazioni durino tutto il 2021, anche se noi e le categorie interessate vorremmo che durassero almeno un triennio. Un anno è troppo poco per intercettare questa possibilità in modo massiccio», assicura, prima di fare qualche esempio.

«Durasse solo un anno, il Superbonus avrebbe benefici solo per situazioni puntuali, importanti ma che non riuscirebbero a dar vita a quel grande processo di rigenerazione urbana obiettivo della legge urbanistica regionale e che è necessario per migliorare la qualità dell'aria. Mi riferisco a tutte quelle periferie con condomini realizzati tra gli anni Sessanta e Settanta che hanno bisogno di essere più efficienti dal punto di vista energetico». In altre parole, un palazzo che consuma meno per riscaldarsi (e rinfrescarsi) è anche un palazzo che inquina meno, migliorando l'aria che tutti respiriamo. «Un'altra opportunità offerta dal Governo riguarda la possibilità di demolire e ricostruire edifici non tutelati anche nei centri storici, cosa che prima non si poteva fare. In questo caso non solo verrebbero riqualificate delle aree, ma si potrebbe migliorare anche l'accessibilità degli edifici. E qui penso al tema dei disabili, ma anche a tutti quei locali che hanno bisogno di adeguamenti di carattere igienico sanitario». Per fare in modo che queste buone pratiche vengano realizzate senza intoppi, la Regione metterà a disposizione dei comuni – per ora è partita la sperimentazione a Reggio Emilia e a Ravenna - la piattaforma telematica unitaria, già operativa per lo sportello unico delle imprese, che consentirà di presentare anche le pratiche edilizie in via digitale. La piattaforma procederà automaticamente alla verifica di completezza delle domande, al rilascio della ricevuta, all’invio delle richieste di autorizzazioni e pareri alle altre amministrazioni coinvolte, all’attestazione del silenzio assenso. Tutti adempimenti essenziali per consentire ai privati un sicuro tracciamento delle pratiche e per permettere ai comuni di concentrarsi sull’istruttoria di merito dei progetti, accelerando ulteriormente il procedimento.

«Oltre a velocizzare i tempi di risposta – conclude Lori – questa piattaforma permetterà di uniformare i comportamenti degli enti in tutta la regione».

P.Dall.