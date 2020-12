Attiri presenze in città? Affitto del Palacongressi ribassato

Riduzione del 30% sui prezzi di affitto delle sale del Palazzo dei Congressi a tutti i soggetti che produrranno l'attestazione da parte delle associazioni albergatori del territorio comunale di un numero significativo di presenze alberghiere pari almeno a 100 unità.

È la decisione presa dall'amministrazione comunale, all'indomani dell'approvazione del tariffario per i costi della struttura di viale Romagnosi per il 2021. Un'altra idea per cercare di rilanciare il turismo nella città termale nella speranza, che poi è quella di ognuno di noi, che la pandemia possa lasciare spazio nuovamente alla normalità quotidiana ante Covid.

Proprio nell'ottica di una ripresa e dunque dell'organizzazione di eventi e manifestazioni, l'amministrazione ha deciso di riconoscere l'applicabilità della riduzione del 30% sui prezzi di affitto delle sale del Palazzo dei Congressi a chi produrrà l'attestazione da parte delle associazioni albergatori del territorio, e verosimilmente anche della costituenda società di albergatori che dovrebbe diventare operativa da gennaio, di un numero significativo, pari almeno a 100, di presenze alberghiere.

Viene anche riconosciuta la medesima percentuale di riduzione a coloro che produrranno all'amministrazione comunale un'esaustiva documentazione sulla potenziale vantaggio che l'iniziativa porterebbe alla promozione turistica territoriale.

«Siamo convinti che serva fare di tutto per sostenere e rilanciare l'economia turistica della nostra città», afferma il sindaco Filippo Fritelli. «Per questo motivo abbiamo deliberato l'opportunità di applicare uno sconto per l'affitto del Pala congressi per quegli eventi che riusciranno a portare pernottamenti o essere un volano di notorietà per Salsomaggiore e Tabiano a livello nazionale e internazionale».

La gestione del Palazzo dei Congressi è in mano all'amministrazione comunale dal 2017, mentre dal 2020 sono in appalto il servizio di portierato fiduciario, l'allestimento delle sale, le pulizie e la vigilanza della struttura.

M.L.