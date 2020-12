I gestori: «Siamo danneggiati, non ci lasciano lavorare»

Luca Pelagatti

«Guardi, non mi faccia parlare, non dico quello che penso. Stavolta è stato superato il limite». Se ci fosse uno strumento che registra la rabbia, che misura il malcontento, oggi lo si dovrebbe tenere molto lontano dai bar e dai ristoranti di Parma. Perché sicuramente andrebbe fuori scala. Anzi, potrebbe proprio esplodere.

«Avremmo avuto il locale pieno, rifiutato clienti, potenziate le scorte. E una manciata di ore prima del Natale arriva l'ennesimo decreto che ci impone la chiusura. Sembra che vogliano punire solo noi. Le pare normale?». No, detto così non lo sembra. Ma nulla, in questo anno sciagurato, lo è, niente è come avrebbe dovuto essere. E visto dalle cucine e dalle sale dei locali pubblici lo scenario risulta, se possibile, ancora più desolante.

«In base alle prenotazioni avremmo avuto il locale al completo. E invece dovrà restare vuoto – spiega amareggiato il titolare dell'Osteria dei Servi –. Si tratta di un danno grave, dopo un periodo del genere contavamo sul Natale e su Santo Stefano». Ed è normale: dopo la lunga apnea del periodo di lockdown tutti si aspettavano di poter rifiatare con le feste. E sotto l'albero trovare, finalmente, un respiro di sollievo. «Non è così. Allora ci siamo attrezzati: abbiamo preparato il menu della festa per il delivery, sia nella versione cotta, sia in quella cruda per chi vorrà ricevere i prodotti e finirli a casa».

Ovvio, non è la stessa cosa. Ma come spiega lo chef del ristorante La Forchetta non è solo questione di dover rinunciare ai clienti prenotati. È anche questione di tempo, di scorte. Di programmazione.

«Con provvedimenti presi in questo modo, senza una prospettiva, stanno giocando con il fuoco. Noi, visto il numero di prenotazioni, avevamo riempito la dispensa, potenziato la carte dei vini. Invece ci dovremo limitare all'asporto, sia per il 24 che per il 25». E resta da capire se chi pregustava il pranzo servito al ristorante sarà disposto ad accontentarsi del tinello di casa. Sia pure con i piatti preparati da professionisti.

Ma non solo i ristoratori. Anche i baristi bruciano di dispetto. E sostengono che, a loro modo di vedere, la pezza è peggiore del buco. «Lo noto ogni giorno. Quando siamo stati aperti abbiamo avuto le persone sedute ai tavoli, distanziate e sicure – spiega il gestore del bar Peter Pan –. Ma poi, dopo le 18, quando dobbiamo chiudere, i clienti si spostano dall'altra parte della strada: ammassati e senza alcun controllo».

Una considerazione che si ritrova nelle parole di tanti. Che rivendicano gli investimenti fatti per sanificare sale e arredi, ma anche il ruolo di presidio che un esercizio gestito con attenzione garantisce. «Noi abbiamo 42 posti a sedere. E siamo i primi a vigilare che le persone si comportino correttamente, rispettino le norme – aggiungono al bar Bistrò –. Lo facciamo perché siamo nel bel mezzo di una pandemia e ciascuno deve fare la propria parte, essere responsabile. Ma anche perché ci teniamo al nostro locale».

Ed è ovvio: tutti vorrebbero tanti clienti soddisfatti. E incassi adeguati. «Invece dobbiamo fare doppia fatica, perché ci impediscono di lavorare – scuote la testa uno degli addetti della Trattoria Corrieri –. Per il giorno di Natale avevamo più di cento prenotazioni. Eppure domani, invece di darci da fare tra cantina e cucina, dovremo telefonare a tutti loro, dicendo di non venire». Certo, anche qui si sono attrezzati per il servizio a domicilio, ma resta l'amaro in bocca. E la consapevolezza che si tratta di danni che si trascineranno nel tempo.

«Per ridurli ci concentreremo sull'asporto – spiegano al ristorante Sorelle Picchi –. Ed è ovvio, cerchiamo di fare il possibile e anche di più per svolgere il nostro servizio. Ma sembra che ce lo vogliano impedire».

Un commento amaro che fa il paio con quello che sostengono, da dietro il bancone, i gestori del bar Caracol: «Invece di blindare tutto sarebbe stato meglio svolgere controlli mirati, puntuali. Così chi rispetta le regole va avanti, mentre chi sbaglia, chi trasgredisce viene sanzionato». Mentre da parte di molti si finisce per affermare il paradosso: «Siamo arrivati al punto che per impedire a qualcuno di passare con il rosso, si sono tolti i semafori».

«Io so solo che ho deciso di chiudere fino al 6 gennaio – conclude la titolare del ristorante Atmosfera –. Così non ha senso lavorare: si rischia solo di dover buttare via quello che si prepara, di sprecare le scorte. Quindi meglio rimandare tutto. Ma una cosa è indispensabile: che in vista di gennaio ci dicano per tempo cosa vogliono fare. Perché dobbiamo poterci organizzare. Senza sapere mai quello che ci aspetta».