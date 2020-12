Per il rientro del 7 gennaio 62 bus in più e 124 nuove corse

Mara Varoli

Andrea Violi

Una sessantina di pullman in più e corse bis per gli studenti, ma niente ritocchi agli orari di ingresso a scuola. Dopo le vacanze natalizie i ragazzi delle superiori potranno ritornare in classe, grazie anche a una organizzazione pianificata dal tavolo istituzionale in prefettura: domani sarà siglato il documento di sintesi di un lavoro proseguito per settimane. Sul territorio, sono i prefetti che devono coordinare le attività per la riapertura: al lavoro, prefettura, Tep e Smpt, Provincia, Ufficio scolastico provinciale e i dirigenti scolastici.

«Abbiamo fatto tre incontri, il quarto sarà quello conclusivo - dice il prefetto Antonio Lucio Garufi -. Con grande apprezzamento devo riconoscere che si stava già lavorando con il coordinamento di Aldo Spina, delegato provinciale a Programmazione e edilizia scolastica. Tep metterà in campo enormi energie: sono previsti 62 pullman in più e 124 nuove corse. Domani firmeremo il documento che suggella questa pianificazione operativa. Un grande risultato perché ottenuto senza variare gli orari scolastici, venendo incontro a sollecitazioni da più parti. È complesso - anche per le famiglie - cambiare in modo significativo gli orari di ingresso, ad esempio con un differimento di un paio d'ore, o fare turni pomeridiani».

Adesso, fa notare il prefetto, un pezzo fondamentale del puzzle è la collaborazione dei giovanissimi: «Invito i ragazzi ad evitare assembramenti alle fermate e a prendere le corse bis. Sarà prevista tra l'altro una campagna di divulgazione della Tep. I dati Ausl ci dicono che all'avvio dell'anno scolastico c'era stata una prevalenza di tamponi positivi fra gli istituti di secondo grado però molti sono addebitabili a tutte le attività ricreative e sportive che i giovani fanno fuori dalla scuola. Ora i ragazzi devono metterci del loro: servono una forte maturità e collaborazione».

«Di fatto - è intervenuto il presidente della Provincia Diego Rossi - abbiamo traslato nel tavolo della prefettura il lavoro svolto dal mese di agosto, che aveva visto la Provincia come l'attore di coordinamento tra scuola e trasporti. Un lavoro svolto in primis dal consigliere Spina e che sta proseguendo per la definizione di un documento di coordinamento. Un lavoro puntuale, con la disponibilità del mondo della scuola e dei trasporti. La Regione sta poi mettendo a disposizione risorse aggiuntive. Vorrei sottolineare che abbiamo condiviso un adempimento che ha un valore sociale molto importante, per far tornare a stare insieme i ragazzi in sicurezza. Il fatto che poi non si vada a modificare gli orari scolastici, per una provincia come la nostra che ha una popolazione studentesca che arriva da più parti, è un cardine qualificante del piano. La rete di collaborazione ha coinvolto i sindaci. Anche se l'attenzione principale deve essere dei ragazzi, che devono usare assolutamente i “bis” per spalmarsi su più mezzi».

«Il lavoro che abbiamo portato avanti è finalizzato per riaprire le scuole il 7 gennaio, salvo controindicazioni del Governo - spiega il presidente della Tep Roberto Prada -. A Parma e provincia siamo comunque già organizzati, grazie a questo accordo raggiunto tra le parti in Prefettura. Il primo presupposto da rispettare è la saturazione dei mezzi al 50% su quello stabilito dalla carta di circolazione e questo vuol dire che mediamente su un bus di 12 metri potranno salire dalle 45 alle 50 persone. Sui mezzi sarà esposto un cartello con il numero delle persone che si possono trasportare. È bene ricordare che non esiste una norma giuridica che prevede un distanziamento fisico sui pullman, tuttavia numerosi studi scientifici hanno dimostrato che il ricambio dell'aria sui mezzi pubblici è stimato nel giro di tre minuti; inoltre, le persone su un autobus rimangono solo un tempo limitato; infine, su un autobus si chiede sempre di rimanere il più possibile in silenzio e se non si urla o non si canta le emissioni sono enormemente più basse. Gli studi scientifici hanno così dimostrato che i mezzi pubblici non sono ambienti pericolosi per un possibile contagio, anche perché l'areazione è frequente».

«La Tep si è organizzata per trasportare il 75% degli alunni, senza chiedere alle scuole modifiche sugli orari - continua il presidente Prada -. Le scuole devono infatti impegnarsi a rispettare il limite di ingresso degli studenti al 75%: una percentuale che deve essere equamente distribuita in tutte le scuole. E deve essere un numero preciso, proprio per evitare variazioni giornaliere. Alle scuole abbiamo chiesto di essere più tolleranti sui ritardi di entrata dei ragazzi, proprio perché l'accordo è di ripartire su più corse il trasporto. Tutti i soggetti che partecipano al tavolo in Prefettura si sono poi impegnati a fare formazione e comunicazione per spiegare i comportamenti corretti da adottare sui bus. Come Tep insieme a Smtp metteremo anche delle persone alle fermate per dirigere meglio i flussi: grazie al coordinamento produttivo della Prefettura e della Provincia anche le forze dell'ordine e la polizia locale dei comuni saranno chiamate a collaborare. Non è facile gestire 5.000 fermate: serve una rete di collaborazione».

Tep ha previsto un costo incrementale per i trasporti nel periodo che va dal 7 gennaio al 6 giugno di oltre 1,8 milioni di euro: «Dal 7 gennaio avremo 124 corse in più rispetto al normale servizio - precisa Prada - con 62 mezzi aggiuntivi: una parte sono autobus nostri, grazie a un rinnovo del parco mezzi già ordinato prima del covid e un'altra parte sono mezzi di operatori privati già contrattualizzati, ma non tutti i loro mezzi sono adeguati, così i loro autisti potranno guidare anche i nostri a noleggio».