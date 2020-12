Addio a Ivo Corradi, il «re dei cannoncini»

NOCETO Se ne è andato un re della pasticceria, un maestro capace di combinare con equilibrio perfetto gusto, fragranza, creme e cioccolato. Una vita in grembiule tra farina, zucchero e uova quella di Ivo Corradi, scomparso a 85 anni e di cui si svolgeranno i funerali oggi alle 15 nella Chiesa di Noceto.

«I suoi cannoncini facevano volare via» è il commento unanime di chi ha appreso la notizia.

«Era di certo il suo fiore all'occhiello: c'erano persone che aspettavano che venissero sfornati e riempiti di crema lì per lì - dice il figlio Remo che per tanti anni gli è stato a fianco nel laboratorio - mio padre amava questo lavoro che aveva iniziato giovanissimo e fino a quando la salute glielo ha permesso ha continuato a cucinare le torte e a preparare per noi i dolci al cucchiaio. Il suo tiramisù era impareggiabile».

Ivo, nato a Fidenza, si era trasferito a Noceto quando aveva conosciuto Gina, che poi è diventata sua moglie e collaboratrice nella storica pasticceria “Ginetta”. La prima bottega l'hanno aperta davanti alla vecchia scuola elementare: generazioni di bambini hanno buttato un occhio ogni mattina, alla vetrina colorata di caramelle e dolcetti e a quella porta da cui usciva il profumo della pasta frolla dei biscotti appena sfornati. Ivo Corradi lavorava nel laboratorio di pasticceria Bergamaschi e produceva le paste per il negozio gestito dalla moglie. Alla metà degli anni ‘70 la famiglia decide di fare il salto e aprire il grande bar e pasticceria di piazzale Tomasi che continuano a portare avanti fino a quando Ivo e Gina vanno in pensione.

Inimitabili i cannoncini, le pesche con la crema e lo zucchero bagnato di Alkemers e i moretti con la glassa di cioccolato, che oggi non si trovano più.

Una tentazione le torte, i dolci con il pan di Spagna, i vassoi di piccola pasticceria con crema chantilly e frutta fresca: uno spettacolo concedersi una colazione dalla “Ginetta” e un rito andare a comprare il vassoio la domenica mattina. Ivo raramente era al banco, quasi sempre appariva da dietro il vetro della cucina, con la divisa bianca e il sorriso sempre gentile.

Appassionato di calcio, tifoso dell'Inter, Corradi ha partecipato anche al consiglio direttivo della squadra calcio di Noceto. Da quando si era ritirato in pensione aveva preso l'abitudine di fare lunghe passeggiate sempre accompagnato da Danny, il suo meticcio inseparabile.

Negli ultimi anni sono cominciati i problemi di salute: un piccolo incidente alla spalla, dolori alle anche e alla fine una grave malattia al polmone che gli ha provocato una discesa lenta ma inesorabile. Fino a qualche settimana fa è rimasto lucido e sereno, accudito dall'amore della famiglia, di Gina, di Monica che aiuta in casa, dei figli Remo con Silvia e Annibale con Monia e Alessia.

