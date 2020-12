Bedonia piange Luigi Gandi, decano degli alpini: aveva 101 anni

GIORGIO CAMISA

BEDONIA Addio a Luigi Gandi, il più anziano del comune di Bedonia e reduce della Seconda guerra mondiale. Ha perso l’ultima delle sue battaglie.

L’alpino Luigi Gandi aveva 101 anni: era nato a Bedonia l’8 aprile 1919. La scuola elementare, qualche anno di lavoro nei campi con i suoi cinque fratelli e due sorelle, poi, il 20 marzo 1939, la chiamata alle armi nel corpo dell’Artiglieria Alpina della divisione Tridentina: destinazione reparto delle guardie alla frontiera sulla linea del fronte francese e poi su quello greco e albanese. Il 9 settembre 1943, appena trasferito a Tirana, fu fatto prigioniero e deportato in Germania. Detenuto in vari campi di concentramento, fu picchiato, umiliato e ferito per altri due anni, fino a quando il 20 agosto 1945 fu liberato, rimpatriato dagli Alleati e dopo 6 lunghissimi anni fece ritorno a Bedonia, nella sua casa della Costa. A Bedonia sposò Ernestina Restani e riprese a lavorare come muratore.

Luigi era un attento lettore della Gazzetta di Parma. L’unico suo hobby era quello di andare nei boschi del Monte Penna e raccogliere i prelibati porcini.

Il suo funerale è stato celebrato nella Cripta della Basilica di San Marco: il feretro è stato posizionato davanti all’altare della Madonna della Consolazione. «Mio padre si sentiva particolarmente protetto, forse anche miracolato dalla “sua” Madonna - ha spiegato l’unico figlio Giacomino -. Mostrava spesso i segni delle numerose ferite al dorso, alla spalla e la pallottola che gli aveva trapassato una gamba e diceva che grazie alla Vergine della Consolazione era ancora vivo». Luigi Gandi lascia il figlio Giacomino con Rita, i nipoti Anna Chiara con Gianluca, Nicolò e Francesca.