Dopo le 18 l'aperitivo prosegue in piazza: fioccano i verbali

Mariagrazia Manghi

NOCETO Un brindisi tira l'altro e la compagnia di amici non ne voleva proprio sapere di salutare i compagni di bicchierata e andarsene a casa. Così quando alle 18 di sabato sera il barista ha regolarmente chiuso la porta del locale il gruppo, circa quaranta persone, tutti adulti, ha messo le tende in piazza a Noceto, sotto la Rocca. E si sono portati anche le bottiglie di prosecco a volontà e qualche stuzzichino per continuare la bisboccia.

Complice l'atmosfera gioiosa, qualche scherzo, una chiacchiera e un cin cin, nessuno più ricordava le regole, il distanziamento e neanche a cosa servisse la mascherina. Tante persone, chiaramente allegre e festanti, tutte vicine, non potevano sfuggire agli agenti della Polizia municipale che da mesi sono impegnati senza sosta per far rispettare le normative di sicurezza dovute all'emergenza Covid. Finito il tempo dell'attività preventiva, della tolleranza, e delle comunicazioni e raccomandazioni per informare la popolazione, con la situazione sanitaria che si è aggravata e ci si appresta a vivere festività blindate, sono fioccati i verbali.

Assolutamente in regola il barista, che ha rispettato gli orari di legge, questa volta a cadere sotto la scure della polizia municipale sono stati gli avventori che, incuranti dei Dpcm e delle ordinanze, hanno proseguito il loro aperitivo festaiolo senza mantenere le distanze prescritte e ovviamente dimenticandosi delle mascherine. Il messaggio che arriva dalle istituzioni è forte e chiaro: «Non bisogna abbassare la guardia e occorre la collaborazione di tutti. A Noceto i pubblici esercizi si sono conformati con disciplina e responsabilità, ma la gente che si raduna non ha dimostrato altrettanta consapevolezza e serietà». I partecipanti all'aperitivo in strada, trasgressori delle norme, sono stati identificati e a loro è stata comminata una sanzione di 400 euro. Natale e festività sul campo per gli agenti della Municipale che saranno sempre in servizio con attività intensificate per i controlli, sulle strade e in paese.