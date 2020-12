Ferrari: «La variante inglese? Non è più aggressiva ma si moltiplica velocemente»

MARA VAROLI

Ma cosa sappiamo della variante inglese? E perché si è creato tutto questo allarmismo? Confini chiusi, voli bloccati e tanta paura. E pensare che non è la prima variante del covid originario ad essere riconosciuta: «Per quello che sappiamo non è più aggressiva - risponde Carlo Ferrari, direttore della struttura complessa Malattie infettive ed epatologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Parma -, ma infetta più facilmente l'organismo umano con possibilità conseguente di una sua diffusione più rapida all'interno della popolazione generale».

Ma cosa è questa variante?

«In realtà, in questo periodo sono state descritte alcune varianti virali che presentano specifiche mutazioni (cioè variazioni a livello del genoma virale che si ripercuotono poi sulla composizione delle costituenti strutturali del virus), che determinano un'alterazione della struttura della proteina Spike di Sars-CoV-2 - spiega l'infettivologo Ferrari -. La proteina Spike è una struttura del virus localizzata sulla sua superficie; rappresenta il principale bersaglio degli anticorpi neutralizzanti e il suo riconoscimento permette agli anticorpi di bloccare la replicazione del virus. Le alterazioni che sono state descritte comprendono la eliminazione (definita in termini tecnici "delezione") di tre aminoacidi (cioè di quelle strutture elementari che assemblate costituiscono le proteine, come ad esempio la Spike di Sars-CoV-2), associata alla presenza di altre mutazioni all'interno della proteina Spike, compresa la porzione che contiene il sito di legame con il recettore della cellula e che permette il legame e la penetrazione del virus all'interno delle cellule del polmone. Quello che si è visto in modelli di infezione nel topo è che queste mutazioni aumentano la capacità di replicazione del virus, ma non sembra la sua aggressività».

E' la prima variante?

«Non sono certamente le prime mutazioni che vengono descritte e che facilitano la replicazione del virus. Alcuni mesi fa è stata per esempio descritta un'altra mutazione, sempre a livello della proteina di superficie Spike del virus, la cosiddetta mutazione D614G, che si è rapidamente diffusa a livello mondiale e che studi sperimentali e clinici hanno dimostrato essere capace di aumentare la rapidità di replicazione del virus, anche in questo caso senza aumentarne il livello di aggressività».

Perché allora se ne parla tanto?

«Perché è stata identificata e descritta proprio in concomitanza con un aumento delle infezioni in UK, dove si è ampiamente diffusa».

La positività a questa variante si riscontra con un normale test?

«La presenza della variante si riscontra con test che non vengono eseguiti di routine, in quanto si tratta di sequenziare il genoma del virus per verificare se siano intervenuti dei cambiamenti al suo interno, rispetto a sequenze di riferimento, in corrispondenza di sue porzioni che permettono la sintesi delle proteine che costituiscono la struttura del virus. In caso di infezione con queste varianti virali sia il test antigenico rapido, sia il test molecolare risultano comunque positivi, ma non possono indicare se le varianti siano presenti».

La variante può precludere l'efficacia dei vaccini che presto saranno disponibili?

«Anche se i dati a disposizione sono pochi, i risultati pubblicati e le conoscenze generali finora accumulate su Sars-Cov-2 non indicano che queste mutazioni possano rendere inefficaci i vaccini disponibili».

Nella sua esperienza al Maggiore ha avuto modo di individuare una possibile variante?

«Nel nostro laboratorio non facciamo questo tipo di analisi - conclude il professore Carlo Ferrari - e non mi risulta che in altri laboratori si stia studiando questo problema qui a Parma».