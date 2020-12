L'«uomo nudo» torna ad esibirsi in centro

Prima un bar di via Toscana, poi il pronto soccorso, quindi un condominio di via Fleming. E ora il centralissimo vicolo Sant'Ambrogio, a due passi dalla tavola calda Pepèn. Il 26enne di origine tunisina che nei giorni scorsi ha creato allarme in diverse zone circolando nudo per strada e che ha anche aggredito una guardia giurata è tornato ad agire. E se stavolta almeno all'inizio sembrava vestito ha impiegato pochissimo poi a calarsi le braghe. Iniziando a masturbarsi come se nulla fosse.

A lanciare l'allarme, intorno alle 13, sono stati i passanti che hanno notato un giovane in apparenza in stato di alterazione steso per terra nel vicolo. Qualcuno ha pensato che fosse qualcuno che aveva esagerato con gli aperitivi, ma ben presto si è compreso che non erano stati solo qualche bicchiere di troppo ad averlo messo ko. Il giovane infatti ha iniziato a dare in escandescenze e poi si è calato i pantaloni esibendosi in mezzo alla strada. Ovviamente sono partite subito le richieste di intervento alle forze dell'ordine che dopo un po' hanno fatto arrivare una pattuglia della polizia locale, una dei carabinieri e una ambulanza. Il 26enne è stato portato al Maggiore dove dovrebbe essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio visti i gravi problemi psichiatrici da cui è afflitto.

lu.pe.