Leonardo Racheli: «Non riesco a tornare. Ho provato a passare dalla Manica, ma mi hanno bloccato»

Lo studente «Ho provato in auto,

ma mi hanno rimandato indietro»

Leonardo ha 21 anni, ha studiato due anni a Mosca alla British International School of Moscow e da tre anni studia alla Hult International Business School di Londra. Come tanti parmigiani doveva tornare a casa per le feste, ma il blocco dei voli lo tiene fermo a Londra: «Dieci giorni fa ho preso il biglietto per il 23 - racconta Leonardo Racheli -, ma probabilmente l'aereo non partirà». Insieme ad altri compagni dell'Università, domenica ha provato a tornare in Italia dalla Francia: «Siamo partiti da Londra in macchina cercando di passare per la Manica ma non ci hanno fatto passare, abbiamo quindi provato a prendere il traghetto ma arrivati al confine ci hanno rimandato indietro - continua -. Una di queste sere però ci riproviamo». Ma com'è la situazione a Londra? «Quando sono arrivato a settembre, era tranquilla - sottolinea Leonardo -. L'unica differenza con il nostro Paese sono le leggi. Per il resto gli inglesi si comportano come gli italiani: indossano la mascherina e appena possono se la tolgono. Con i mesi i casi sono molto aumentati anche qui e per uno straniero come me la vita è peggiorata, perché oltre allo studio si ha anche voglia di vivere la città, ma c'era tutto chiuso. Da circa una settimana, giusto per le feste, hanno ricominciato ad aprire i bar e i ristoranti. Anche i negozi sono aperti, ma fare acquisti è piuttosto complicato: all'esterno di ogni negozio c'è un banchetto, dove i commessi ti chiedono cosa vuoi e te lo portano. La metro invece rappresenta un grande problema, perché quando c'è gente diventa difficile rispettare le misure di sicurezza. Meno male che nonostante il coprifuoco, posso giocare a basket a qualsiasi ora». E a Londra come in Italia le regole cambiano: «C'è molta confusione - ripete Leonardo -, ma gli inglesi da quello che posso vedere io non sono molto preoccupati. Piuttosto sono preoccupate le diverse comunità straniere, perché qui tutti avevano preventivato di tornare a casa a Natale. Anche a me dispiace molto». E se non potrà tornare, come trascorrerà le feste? «Bella domanda - risponde Leonardo -. Sicuramente non rimarrò solo, perché i miei compagni che arrivano da diverse parti del mondo sono costretti a rimanere a Londra. Però speriamo ancora in un possibile viaggio. Abbiamo chiesto ripetutamente all'ambasciata, ma non sanno che informazioni dare. Vedremo come gira».

M.V.