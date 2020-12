Massari: «Sono orgoglioso dei cittadini fidentini»

Egidio Bandini

In vista del Natale abbiamo intervistato il sindaco di Fidenza Andrea Massari.

Signor sindaco, che Natale sarà?

«Un Natale “di lotta” in cui sarà l'amore per le persone - i nostri amici, i nostri parenti e i nostri affetti più cari - a fare la differenza. Un amore da manifestare, paradossalmente, usando molta, molta responsabilità e attenzione alle distanze di sicurezza. Lo so che è difficile, lo so che pagare anche questo tributo al Covid è pesante, ma 4-500 morti al giorno non sono un dato stiracchiabile a seconda delle convenienze ma un fatto. Un fatto che ci chiede di essere prudenti. Ora, possiamo prendercela con il Governo, con le opposizioni, con i medici, la Regione e pure il sindaco, ma questi numeri sono la spia di una cosa e una soltanto: due settimane di “tana libera tutti” durante le festività natalizie sono un lusso che non possiamo permetterci. Per tre buone ragioni: dare respiro al personale medico per concentrarlo sulla campagna di vaccinazione; proteggere le attività economiche più colpite dalla botta di nuove chiusure; permettere agli studenti di ritornare in presenza dal 7 gennaio. La dico con la battuta che mi ha fatto un barista di Fidenza, l'altro giorno: “Andrea, qua vedo che tutti scrivono su facebook che sono arrabbiati e che vorrebbero i nostri bar sempre aperti''. A qualcuno ho detto che se davvero la pensa così, se davvero ama il mio locale, è sufficiente che si metta sempre la mascherina e stia alla larga dagli assembramenti durante le feste».

Quali auguri vuol fare il sindaco Massari ai fidentini?

«Il mio è più di un augurio: alle fidentine e ai fidentini vorrei dire che sono orgoglioso di loro. Perché dall'inizio di quest'incubo la stragrande maggioranza della comunità ha reagito alla paura con orgoglio, con coraggio e con uno tsunami di solidarietà portata da chi ha donato tempo e risorse alla macchina dei soccorsi. Avremo ancora davanti mesi difficili, chi vende scorciatoie semplici mente. Ma il 2021 sarà l'anno del vaccino, gratuito per tutti e che verrà somministrato a partire da inizio anno con l'obiettivo di avere tutti vaccinati entro l'autunno. Fino ad allora dovremo essere prudenti e seguire le tre regole di sempre: mascherina, igiene delle mani, alla larga dagli assembramenti. Possiamo prendere un caffè al bar, andare al ristorante, entrare nei negozi per fare spesa stando sempre al sicuro. Rispettare le regole significa aiutare chi ci sta intorno, anche le attività economiche più colpite come i bar, i ristoranti o le palestre. Rispettare le regole significa proteggere anche il diritto dei nostri studenti, tutti, ad una didattica in presenza».

Come passerà la giornata di Natale?

«Vorrei poter dire che passerò il Natale in casa, ma sarebbe una bugia. Saranno festività trascorse al lavoro per buona parte del tempo, perché fare il sindaco significa esserci sempre e, sì, abbiamo molto da fare entro la fine dell'anno. Covid o no, Fidenza sarà tra i Comuni che avranno il bilancio 2021 approvato prima della fine dell'anno. Poi, mi sono anche dato una regola: i regali li prenderò come sempre nella nostra Fidenza, e li farò avere ai miei famigliari prima del 24, in sicurezza. A proposito di regali: prima del Covid era già chiaro che avremmo dovuto giocare il match tra i colossi online e chi vende nel negozio di vicinato. L'emergenza ha esasperato questo scontro. Per questo invito tutti i fidentini a fare i loro acquisti grandi e piccoli nei nostri negozi, dobbiamo aiutarli a resistere, molti di loro c'erano quando eravamo in difficoltà ed hanno lavorato per aiutarci, ricordiamolo. Una resistenza che ha visto il comune in prima linea, con interventi importanti a favore del centro storico e del Natale in città che hanno sfiorato gli 800.000 euro. Una resistenza cui aderisco anche come fidentino, comprando nei nostri negozi perché questi sono un pezzo non solo della tradizione, ma del futuro di Fidenza. Con un impegno: passata l'emergenza dovremo però tutti insieme lavorare perché l'emergenza in cui versa il commercio possa trovare una via d'uscita anche sfruttando le nuove tecnologie. Il Comune di Fidenza lo sostiene da anni, ora penso sia chiaro a tutti che questa è la strada da intraprendere».