Morì dopo una caduta su un marciapiede: indagano i carabinieri

POLESINE ZIBELLO Sono in corso le indagini dei carabinieri sulla recente, improvvisa morte di Marisa Cavalli in Agosti. La donna, 80 anni, che da sempre viveva a Pieveottoville, è morta alcune settimane fa in seguito ad una caduta avvenuta in centro a Zibello, a ridosso di un marciapiede di piazza Garibaldi, posto tra il municipio e un istituto bancario.

La pensionata, insieme al marito Luigi, aveva raggiunto Zibello per fare alcune commissioni. All'improvviso, la caduta. Subito alcuni passanti l'hanno soccorsa e, nel volgere di pochi minuti, è arrivata anche un'ambulanza della Pubblica assistenza di Busseto, mentre per l'elisoccorso decollato da Brescia non c'è stato modo di atterrare a causa della fitta nebbia che imperversava sulla Bassa.

Il fatto è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni e la donna, ricevute le prime cure del caso, è stata caricata sull'ambulanza. Le sue condizioni non sembravano gravi e, invece, poco più tardi la situazione è precipitata e per lei non c'è stato nulla da fare. Una morte ancora tutta da chiarire. Che cosa l'ha uccisa? Che cosa ha provocato la caduta? Un malore oppure le condizioni della strada? Le indagini sono in corso e si attendono i risultati dell'autopsia (che è stata eseguita ma i cui risultati non sono ancor stati depositati).

Sul posto, i carabinieri della stazione di Polesine Zibello hanno effettuato tutti i rilievi e le verifiche del caso e l'area in cui sono avvenuti i fatti è stata sottoposta a sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica di Parma. Al momento, va precisato, non figurano indagati e la stesa famiglia della defunta, che non ha promosso alcuna azione legale, è in attesa di conoscere i risultati delle indagini. Nel frattempo, i familiari stessi hanno tenuto a ringraziare i carabinieri della stazione di Polesine Zibello per la sensibilità e l'umanità dimostrata finora. Il Comune, a sua volta, dopo aver messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria tutti i documenti necessari, è in attesa che vengano completate le attività investigative.

Lo stesso sindaco Spigaroli ha espresso vicinanza e piena disponibilità nei confronti dei familiari di Marisa Cavalli, che riposa ora nella cappella di famiglia, all'interno del cimitero di Zibello. Numerose anche le attestazioni di solidarietà chetanti cittadini hanno voluto far giungere al marito Luigi e alla figlia Maria Teresa. In tanti, di Marisa (che da tempo soffriva di una grave artrite reumatoide), hanno ricordato il grande attaccamento alla famiglia e le sue straordinarie capacità di sarta, talmente abile da aver confezionato, negli anni, anche costumi da ballo e vestiti da sposa. «Il mio punto di riferimento in tutto»: così l'ha ricordata, nel dolore, il marito Luigi.

r.c.