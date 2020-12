Truffa dei rimborsi, il pm chiede 3 rinvii a giudizio

GEORGIA AZZALI

Una questione di codici. Tre numeri diversi, e tutto cambia. Muta il rimborso che si può ottenere dal Servizio sanitario nazionale. Così, in 422 cartelle cliniche dell'ospedale privato accreditato Piccole Figlie, secondo la procura, sarebbe stato indicato, tra il 2013 e il 2017, un Drg (ossia il numero che identifica la prestazioni e ha un determinato valore economico) che non corrispondeva all'intervento effettivamente svolto, tanto da da far entrare nelle casse della clinica 1.188.939 euro di rimborsi non dovuti dall'Ausl. Lo scorso gennaio il gip fece scattare, su richiesta del pm Paola Dal Monte, il sequestro della somma, e nel mirino finirono il direttore sanitario e un medico della casa di cura, tutti e due indagati per falsità materiale e ideologica e truffa aggravata ai danni dell'azienda sanitaria. Nei mesi successivi, però, anche a un altro chirurgo della struttura sono state contestate le stesse accuse. E ora per tutti e tre è scattata la richiesta di rinvio a giudizio, mentre alla casa di cura, acquisita nel 2018 dal gruppo Lifenet Healthcare, viene contestata la violazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti. L'atto è già stato depositato sul tavolo del giudice, ma solo quando verrà programmata l'udienza preliminare gli imputati riceveranno contestualmente il decreto di fissazione e la richiesta di rinvio a giudizio del pm.

Era stato il Nas di Parma a eseguire il sequestro sui conti della clinica, dopo una serie di verifiche portate avanti dal Nucleo aziendale di controllo dell'Ausl. Nel mirino gli interventi all'articolazione del ginocchio per la riparazione o la sostituzione dei legamenti: operazioni che - secondo quanto si legge nella richiesta di rinvio a giudizio - erano state falsamente classificate nelle schede di dimissioni ospedaliere con codici d'intervento relativi a interventi all'anca e al femore. Che non sarebbero mai state effettuate. Ma che avrebbero fatto entrare molti più soldi nelle casse della clinica. Infatti, se gli interventi al ginocchio - effettivamente eseguiti, secondo la procura - prevedevano un rimborso oscillante tra 1746,26 euro e 2481,48 euro, quelli a femore e anca che invece venivano richiesti potevano fare schizzare la richiesta fino a 5489,19 euro. Insomma, bastava segnare il codice Drg 211 invece che 503, e il rimborso poteva anche raddoppiare.

Tutti e tre gli imputati avrebbero avuto responsabilità nella falsificazione dei codici delle operazioni, secondo la procura: il chirurgo ortopedico, finito per ultimo sul registro degli indagati, poiché primo operatore degli interventi e materiale esecutore della codifica d'intervento; il collega era invece il medico responsabile della dimissione del paziente e quindi anche della codifica dell'intervento; infine, al direttore sanitario spettava la verifica della scheda di dimissione con la codifica dell'operazione.

Ma agli atti non c'è solo la relazione del personale del Nucleo aziendale di controllo dell'Ausl sulle cartelle cliniche e sulle schede di dimissioni: è stata acquisita anche la valutazione dei medici Luca Giuseppe Merlino e Daniela Nicolosi, i due specialisti nominati dalla procura. Una consulenza «nella quale si evidenzia che nel 100% dei casi in esame - aveva scritto il gip nel decreto di sequestro - è stata necessaria la ridefinizione del valore economico riferito agli interventi chirurgici».