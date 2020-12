Appalto per i bus, scattano 11 rinvii a giudizio

GEORGIA AZZALI

Una gara e mille ombre. Ne erano certi, fin dall'inizio, gli ex vertici di Tep. Se ne è convinta poco dopo la procura, che aveva puntato il dito contro «promesse, collusioni, violazioni e mezzi fraudolenti» che avrebbero segnato il bando sul trasporto pubblico locale vinto nel 2017 da Busitalia-Autoguidovie. E ieri è arrivato il rinvio a giudizio per 11 persone, come richiesto dal pm Umberto Ausiello. Tra gli imputati figurano Pierdomenico Belli, ex amministratore unico di Smtp, la società per il trasporto e la mobilità di Comune e Provincia che aveva bandito la gara, ma anche Raimondo Brizzi Albertelli, il direttore generale tuttora in carica. Ci sono poi Stefano Rossi e Daniele Diaz, rispettivamente amministratore delegato e responsabile Strategie, sviluppo mercati e commerciale di Busitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato), oltre che Renato Mazzoncini, ex ad di Ferrovie dello Stato. E ancora Mauro Piazza, ex dirigente di Tep Service, e Natalia Ranza, milanese, consigliere delegato di Autoguidovie. Sotto processo anche tutti i membri della commissione costituita da Smtp (Ezio Castagna, Stefano Cerchier e Francesco Pellegrino), oltre al consulente Marco Allegrini, nominato dalla stessa società.

Tutti sono imputati di turbativa d'asta, tranne Allegrini, per cui il gup Mattia Fiorentini ha dichiarato il «non luogo a procedere» per quel reato. A Brizzi Albertelli e allo stesso Allegrini sono contestati anche il falso ideologico e materiale. Piazza, Diaz, Rossi e Ranza devono inoltre fare i conti con le accuse di corruzione tra privati e rivelazione di documenti segreti, reati da cui è invece stato prosciolto Mazzoncini. Rinviati a giudizio, per la violazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, anche Busitalia-Autoguidovie, che si erano unite in Ati (Associazione temporanea di impresa) per partecipare alla gara. Società che sono state citate come responsabili civili da Tep, che si è costituita parte civile insieme a Provincia e Comune. Ma per la prima udienza bisognerà attendere il 15 settembre 2021.

Un processo che dovrà ricostruire la gara vinta da Busitalia-Autoguidovie e poi definitivamente annullata dal Consiglio di Stato. Piatto golosissimo, visto che si trattava di un contratto di nove anni per un valore totale di quasi 289 milioni di euro. Insieme, le due società avevano messo all'angolo Tep, che per quasi 70 anni aveva gestito il servizio di trasporto pubblico in tutta la provincia. Ma era stato l'allora presidente della storica azienda parmigiana, Antonio Rizzi, a far accendere i riflettori degli inquirenti con una denuncia depositata già nel novembre del 2016 e focalizzata sui punteggi «anomali» assegnati dalla commissione alle società in gara, tra cui anche Tper-Seta. E l'indagine, portata avanti dalla Guardia di finanza, ha fatto emergere i retroscena. Una serie di manovre e accordi per sbarazzarsi della concorrenza di Tep, secondo l'accusa. Con al centro la figura di Diaz, fino alla fine del 2015 ad della Lem Reply, la società designata da Smtp come advisor tecnico per redigere il bando di gara. Diaz viene ingaggiato da Mazzoncini e Rossi e coinvolto nel gruppo di lavoro che deve preparare l'offerta dell'Ati Busitalia-Autoguidovie. Ed è chiaro, si legge nel capo d'imputazione, che in questo modo può «indebitamente acquisire e impiegare nella formulazione dell'offerta il bagaglio di informazioni privilegiate riservate e/o segrete acquisite nel corso del mandato per la stazione appaltante (Smtp, ndr)». Un lavoro fatto da Diaz, in cambio dell'assunzione in Busitalia, secondo la procura, che infatti scatta il primo febbraio 2016.

Ma già da agosto sia i vertici di Smtp che i membri della commissione avrebbero saputo della collaborazione di Diaz con Busitalia-Autoguidovie, eppure non presero alcun provvedimento, a partire da Brizzi Albertelli, responsabile unico della procedura. Ma il direttore generale di Smtp avrebbe anche convinto il consulente Allegrini a modificare data e contenuto delle sue relazioni tecniche. Secondo la ricostruzione della procura, in particolare, il documento sui dati economico-finanziari di Busitalia-Autoguidovie solo apparentemente sarebbe arrivato a Smtp il 15/12/2016, ma in realtà sarebbe stato inviato via mail a Brizzi Albertelli il 3 gennaio 2017. Inoltre, Allegrini, dopo una telefonata di Brizzi Albertelli, avrebbe cambiato il proprio giudizio su Busitalia-Autoguidovie: alle 14,40 del 17 febbraio 2017 definisce la situazione dell'Ati economico-finanziaria «sostanzialmente equilibrata» e due ore dopo scrive «sostanzialmente sostenibile».

Ma anche a Piazza sarebbero stati promessi incarichi di alto livello, tanto da convincerlo a rivelare a Diaz informazioni riservate e segrete sull'offerta di Tep, in modo da poter spianare la strada alla concorrenza.